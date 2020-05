Lenovo tem lucro acima de estimativas, e vê avanço com trabalho remoto

A Lenovo, maior fabricante mundial de computadores, registrou uma queda acentuada no lucro do quarto trimestre fiscal causada pela crise do coronavírus, embora o resultado tenha sido muito melhor do que o esperado.

O presidente do conselho administrativo da Lenovo, Yang Yuanqing, disse à Reuters que a produção voltou ao normal e espera ver um crescimento de receita neste trimestre para as unidades de computadores, dispositivos inteligentes e data centers, à medida que mais pessoas trabalham em casa.

A empresa estima que em dois a três anos o mercado total de computadores em todo o setor pode aumentar de 25% a 30%.

O lucro líquido caiu 64% no trimestre encerrado em março, para 43 milhões de dólares, acima da estimativa média compilada pela Refinitiv, de 7,5 milhões de dólares. A receita caiu 9,7%, para 10,6 bilhões de dólares.

A Lenovo teve que fechar fábricas, incluindo uma grande fábrica em Wuhan, epicentro do surto na China, devido a medidas para conter o vírus. Em momentos extremos, a empresa teve que compartilhar funcionários com outras empresas e enviar empregados de escritórios para trabalhar nas linhas de montagem enquanto os de produção estavam em quarentena.

“Retomamos 100% da produção na China”, disse Yang à Reuters, embora tenha notado que alguns componentes ainda estão em falta.

Os envios mundiais de computadores pessoais caíram 12,3% no primeiro trimestre de 2020, maior queda desde 2013, informou a empresa de pesquisa Gartner no mês passado.