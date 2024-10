Jovens que levavam a palavra de Deus às ruas de Uberlândia criaram um negócio de R$ 240 milhões

A Missão Sal da Terra, organização social mineira fundada em 1981, braço de uma igreja cristã evangélica de mesmo nome, nasceu de uma inquietação.

Naquela época, um grupo de jovens cristãos de Uberlândia (MG) realizava evangelismos nas praças, cantando e falando sobre o amor de Deus. A mensagem era clara, mas eles sentiram que faltava algo prático, que pudesse materializar esse amor no cotidiano das pessoas.

Foi aí que a Missão tomou forma, com o compromisso de transformar a vida das comunidades por meio de ações concretas, começando com a gestão de um orfanato que acolhia crianças em situação de vulnerabilidade e expandindo para áreas de educação e saúde.

O marco mais recente dessa expansão veio no ano passado, quando a organização passou a crescer na administração de hospitais públicos da cidade, após vencer uma licitação para gerenciar o setor leste de Uberlândia.

Essa nova frente de atuação elevou significativamente o faturamento da Missão. Em 2023, a organização faturou 242,3 milhões de reais, um crescimento de 24,65% em relação ao ano anterior, graças à incorporação de 20 novas unidades de saúde e 1.000 novos funcionários. Com isso, a Missão entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país.

"Nosso maior crescimento veio da saúde, especialmente com a gestão de novos hospitais públicos”, afirma Arthur Pereira, diretor de saúde e CEO da Missão Sal da Terra. “Hoje, é a área de maior volume de trabalho e impacto".

Como a Missão cresce na saúde e no faturamento

A área de saúde se tornou o principal foco da Missão Sal da Terra.

Hoje, a organização administra 52 unidades de saúde em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo milhares de pessoas em atenção primária, secundária e terciária, além de gerenciar centros de internação adulto e pediátrico. Todos em Uberlândia.

"Nós cuidamos da gestão do dia a dia dessas unidades, desde o atendimento até o gerenciamento dos funcionários", afirma Pereira.

A instituição é uma Organização Social (OS), um modelo cada vez mais comum nas cidades, em que prefeituras conseguem que a administração de bens públicos flua sem as amarras vistas como burocráticas. Nela, também, todo lucro precisa ser reinvestido no próprio negócio.

O crescimento recente — que colocou a instituição entre as 25 empresas com maiores aumentos de faturamento em 2023 entre aquelas com receita de 150 a 300 milhões de reais — veio com a expansão para o setor leste de Uberlândia, onde a Missão assumiu mais 20 unidades de saúde e incorporou quase 1.000 funcionários, elevando seu quadro total para 3.500 empregados.

Esse avanço se reflete no faturamento da Missão, que gera cerca de 242,3 milhões de reais por ano, com previsão de crescimento de 20% ao ano.

Quais são os desafios e os planos da expansão

Apesar do crescimento, a integração de novos funcionários é um dos grandes desafios.

"Quando assumimos o setor leste, foram quase mil novos funcionários, e nosso maior cuidado foi garantir que eles se sentissem acolhidos e compreendessem a cultura da Missão", diz Arthur.

Outro desafio enfrentado pela Missão é a sustentabilidade financeira. Embora seja uma organização sem fins lucrativos, a Missão precisa garantir que todos os projetos sejam financeiramente viáveis.

"Quando falamos em ser sem fins lucrativos, as pessoas acham que não pode haver lucro. Na verdade, o que não podemos é distribuir lucro entre associados ou diretores. Todo o recurso é reinvestido nos projetos", explica Arthur.

Com a gestão das unidades de saúde em Uberlândia consolidada, a Missão agora foca em dois caminhos para sua expansão: novas parcerias com o setor público e a criação de produtos e serviços para o mercado privado.

"Queremos levar o que já fazemos com excelência no setor público para outras áreas e também atender a população com serviços de saúde a preços acessíveis", afirma Arthur.

A Missão já deu o primeiro passo nessa direção com a criação de uma clínica de fisioterapia, que atende tanto pacientes do SUS quanto do setor privado.

Além disso, a organização planeja oferecer consultas médicas e odontológicas, ampliando o leque de serviços. "Nossa expertise em saúde pode fazer a diferença no mercado privado, e esse é um caminho que estamos explorando".

A expansão geográfica também está nos planos. "Não estamos limitados a Uberlândia. Já estamos estudando a possibilidade de atuar em outras cidades e estados. Onde houver demanda e nossa expertise puder contribuir, queremos estar presentes", afirma.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

