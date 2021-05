Itaúsa tem lucro 123% maior no 1º trimestre

O lucro da Itaúsa mais do que dobrou no primeiro trimestre, com a holding sendo beneficiada pelo desempenho do seu principal ativo, o Itaú Unibanco.

A companhia, que também detém participações na Alpargatas, na Duratex, na Copagaz e na NTS, anunciou nesta segunda-feira que seu lucro recorrente de janeiro a março somou 2,4 bilhões de reais, 123% a mais do que no mesmo período de 2020. Em termos líquidos, o lucro de 2,2 bilhões de reais foi 118% maior do que um ano antes.

Na semana passada, o Itaú Unibanco havia reportado lucro recorrente de 6,4 bilhões de reais para o primeiro trimestre, acima das estimativas de analistas e 63,6% maior em um ano, devido sobretudo à queda da 59% das provisões para inadimplência.

O Itaú representou 89% do resultado da Itaúsa no trimestre. Essa proporção tende a cair mais adiante, já que a Itaúsa tem comprado participações de empresas não financeiras.

No mês passado, comprou 8,5% da empresa de saneamento Aegea por 1,3 bilhão de reais. Dias depois, a Aegea pagou 15,4 bilhões de reais e venceu a disputa pelos lotes 1 e 4 da companhia fluminense Cedae, em leilão na B3.

E em conjunto com a canadense Brookfield, comprou da Petrobras uma fatia extra de 10% na empresa de gasodutos Nova Transportadora do Sudeste (NTS) por 1,8 bilhão de reais.