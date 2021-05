Itaú Unibanco tem lucro de R$ 5,41 bilhões no 1º trimestre

O maior banco privado do Brasil, o Itaú Unibanco, divulgou nesta segunda-feira resultado acima do esperado pelo mercado, com redução de provisões para perdas com empréstimos e os ganhos de tesouraria.

O lucro líquido recorrente foi de 6,398 bilhões de reais, mais de 11% acima da estimativa de 5,753 bilhões compilada pela Refinitiv e 63,6% acima dos resultados do ano anterior.

As provisões caíram 59,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, quando o Itaú destinou bilhões de reais para cobrir perdas potenciais decorrentes das medidas de isolamento social.A queda nas provisões indica que o banco acredita que a segunda onda de pandemia que o Brasil atravessa não levará a uma piora na qualidade dos ativos nos próximos meses.

O índice de inadimplência em 90 dias manteve-se estável em 2,3%, apesar da maior inadimplência nos empréstimos para pequenas empresas.

A margem financeira aumentou 4,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020, para 18,634 bilhões de reais, impulsionada por ganhos de tesouraria.

O retorno sobre o patrimônio líquido subiu a 18,5% de 12,8% um ano atrás, e também acima do trimestre imediatamente anterior.

A carteira de credito do Itaú cresceu 4,2% no trimestre, puxada por veículos, crédito imobiliário e empréstimos a grandes empresas.

O banco teve despesa com provisão para inadimplência de 4,111 bilhões de reais de janeiro a março, já líquido de recuperação de créditos.