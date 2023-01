Inteligência artificial e escassez de profissionais: conheça tendências para as franquias em 2023

O ano de 2023 será marcado pela popularização do uso de inteligência artificial em ações de marketing e pela maior dificuldade de as empresas encontrarem profissionais qualificados. As opiniões são do presidente e sócio da Cherto Consultoria, Marcelo Cherto, especialista em varejo, franquias e expansão de empresas por meio de unidades físicas.

Segundo o consultor, haverá uma aceleração no processo de transformação digital das franqueadoras. Em função da democratização do acesso a plataformas capazes de processar grandes volumes de dados e do uso massivo de inteligência artificial, se tornarão mais comuns o tratamento desses dados e a recomendação de ações de marketing. “Até recentemente, esse era o tipo de ferramenta que somente grandes corporações conseguiam bancar, mas agora elas estão acessíveis a pequenas e médias empresas, graças ao surgimento ou crescimento de uma série de startups estimuladas pela pandemia de Covid-19.”

Apesar do alto nível de desemprego no país, Cherto prevê um aumento na dificuldade das marcas em contratar profissionais capazes, qualificados e comprometidos com seus valores e metas. “Infelizmente, estamos pagando agora o preço de décadas de descaso com a qualidade do ensino no Brasil. Isso obrigará as empresas a investirem dinheiro, tempo e energia para qualificarem seus colaboradores”, diz o especialista.

“Por outro lado, há muitas ferramentas de educação à distância disponíveis no mercado, a preços relativamente acessíveis, o que torna essa tarefa bem menos penosa do que seria pouco tempo atrás.”

Outra tendência que deverá ganhar força em 2023 é o aumento da preocupação, por parte das empresas, com a sustentabilidade. “A meu ver, aumentará o número de redes dispostas a incorporar os princípios ESG. Isso porque vem crescendo o número de consumidores atentos ao tema, que tendem a valorizar uma postura responsável por parte das empresas cujos produtos e serviços consomem", diz Cherto.

Confiram algumas redes de franquias que já estão atentas ao movimento:

1. Orthodontic

A OrthoDontic, maior rede de ortodontia do Brasil, tem uma ferramenta exclusiva chamada Olívia. O chatbot utiliza inteligência artificial para responder dúvidas com agilidade e precisão, focando em atender mais clientes em menos tempo possível.

Durante a pandemia, a Olivia foi uma das protagonistas no atendimento ao cliente. No primeiro semestre deste ano o chatbot atendeu mais de 500 pessoas e em 80% das vezes recebeu como nota “satisfeito” e “muito satisfeito”.

A ferramenta também reduziu os custos com atendimento. Enquanto os colaboradores das unidades se dedicam a fidelizar clientes e oferecer informações personalizadas, a Olívia é voltada para dados mais simples — mas que também demandam tempo de contato: desde horários de funcionamento, localização de Unidades, agendamento e reagendamento de consultas, até pagamento da parcela e outras questões financeiras.

2. HCC Energia Solar

A HCC Energia Solar, rede especializada em elaborar projetos customizados de instalação de placas fotovoltaicas e soluções personalizadas de geração de energia para milhares de famílias, empresas e agronegócios brasileiros. Operando nos formatos de loja tradicional, micro franquia home office e o de serviços de assinatura de energia elétrica para clientes de todos os portes. A marca tem 90 unidades em operação em 17 estados brasileiros, sendo que seis são próprias, mais de 116 mil projetos distribuídos e mais de 250 milhões de economia gerada. Agora, em conjunto com GEF e SMZTO, projeta 120 franquias ativas, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste, dobrando o faturamento para R$ 300 milhões.

A rede tem o objetivo de gerar economia, qualidade de vida e sustentabilidade para todos, oferece soluções personalizadas de energia solar, proporcionando independência energética para nossos clientes e reduzindo os danos causados ao meio ambiente.

3. Puket

Puket, marca conhecida pelas crianças e pais por vender pijamas, lingerie, moda praia, acessórios, calçados e embalagens exclusivas que viraram mania não apenas no Brasil, mas no mundo. A marca organiza o projeto ‘Meias do Bem’, que há nove anos transforma meias em cobertores para as pessoas que estão em situação de rua.

Em 2021 mais de 390 mil pares de meias foram arrecadados; nestes nove anos de projeto, ao menos 2,7 milhões de pares foram doados e 187 mil pessoas em situação de vulnerabilidade auxiliadas em tempos de frio intenso. Além de ajudar as pessoas que não têm onde morar, a iniciativa também evitou que mais de 74 toneladas de resíduos têxteis fossem descartadas no lixo.

4. Peça Rara

Para quem está a fim de desapegar de roupas antigas para iniciar 2023 renovando suas energias de forma sustentável, a Peça Rara é a marca certa. Líder em seu segmento, conta com 15 anos de atuação e 50 lojas em operação espalhadas pelo Brasil. O Shark Tank José Carlos Semenzato investiu no negócio por meio de sua empresa SMZTO e a atriz Debora Secco também. Recentemente, outro Shark Tank – José Appolinário, tornou-se franqueado com a inauguração da sua primeira loja e plano para outras unidades.

A marca aposta em um novo estilo de vida por meio de uma sociedade comprometida com responsabilidade social por meio do conceito second hand (uso de segunda mão), que promove a economia circular e o consumo consciente. A franquia nasceu em Brasília e está em processo de expansão, com meta de chegar a 100 lojas em operação em 2023. Para investir neste conceito de loja é necessário desembolsar, no mínimo, R$ 400 mil.

5. Grupo Trigo

A maior holding de comida de verdade do Brasil e uma das maiores operadas de comida asiática do mundo – possui uma universidade corporativa para garantir aprendizados aos colaboradores de todas as frentes da empresa: escritórios Rio de Janeiro e São Paulo, operação da fábrica, restaurantes Gurumê e todas as operações das marcas (Spoleto, Koni, LeBonton, China e Gendai).

Hoje, já são cerca de 6.000 pessoas cadastradas na plataforma. Os usuários encontram conteúdo tanto para a função que atuam na companhia, quanto para o desenvolvimento pessoal. A ferramenta, disponível através de APP ou navegador, foi construída pensando a experiência dos usuários. Por isso, os conteúdos são desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada frente de trabalho. As operações de todos os restaurantes da holding têm acesso a treinamentos e receitas em formato de vídeos de até dois minutos e animações com uma linguagem de fácil entendimento. Dessa forma, o uso da plataforma garante, além de ensino, padronização dos processos, qualidade dos serviços e produtos das marcas e reconhecimento das equipes através de gamificação e de relatórios de acesso e de progresso dos indivíduos e equipes.

6. ICE CREAMY

Fundada em 2014, em Catanduva, interior de São Paulo, pelo chef e mestre sorveteiro, Émmerson Serandin, a Ice Creamy Sorvetes fabrica e distribui sorvetes 100% artesanais e é a maior rede de sorvetes premium na pedra do Brasil, com 80 unidades no país. Sempre em busca de inovação, a rede aposta na utilização de Inteligência Artificial (IA) para atender melhor às preferências dos clientes e a se destacar ainda mais no mercado, considerado altamente competitivo. Hoje, a IA já é peça fundamental na criação de novos sabores da rede, na otimização do design e imagens das lojas e até mesmo na criação de novos produtos.

A criação de novos sabores já passa pela tecnologia de aprendizado de máquina, através da análise das vendas que tem como base as preferências dos clientes, ajudando a marca a identificar tendências e criar sabores que atendam às necessidades especificas do consumidor. Além disso, a IA já é utilizada para testar diferentes combinações de ingredientes, variedades em coberturas, toppings (acompanhamentos) e identificar aquelas que resultam em receitas mais saborosas, atrativas e saudáveis, com menos açúcar e gordura, o que possibilita uma constante inovação no cardápio das lojas. Por fim, já na criação de novos produtos, vale destacar a tecnologia de impressão 3D para criar sorvetes personalizados com formas e desenhos únicos, possibilitando a personalização dos sorvetes.

