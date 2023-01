13 franquias baratas para empreender no verão a partir de R$ 50 mil

É possível ganhar mais dinheiro investindo em franquias que faturam mais no verão. Roupas com proteção solar, shakes, bolos gelados e até comida japonesa e serviços de depilação se beneficiem das altas temperaturas, ganhando mais clientes e, claro, aumentando o faturamento.

As estratégias das redes para atender os consumidores neste período são diferentes, já que as pessoas tendem a se preocupar mais com a saúde e com o corpo, priorizam comidas mais leves e bebidas mais geladas.

Se você pretende empreender no franchising em 2023, confira abaixo redes para quem quer faturar alto:

1. Ice Creamy

Fundada em 2014, a Ice Creamy fabrica e distribui sorvetes 100% artesanais, sendo a maior rede de sorvetes premium na pedra do Brasil, com mais de 80 unidades. Hoje está presente nos estados de SP, MG, PR, SC, BA, MA, PE, PI, AL, RO e AC. O destaque principal da marca é a alta rentabilidade, agilidade na distribuição dos produtos e inovação constante.

Investimento inicial : a partir de R$ 49,9 mil o Ice Party, modelo de carrinho compacto, englobando taxa de franquia, estrutura completa, estoque inicial e capital de giro.

: a partir de R$ 49,9 mil o Ice Party, modelo de carrinho compacto, englobando taxa de franquia, estrutura completa, estoque inicial e capital de giro. Faturamento médio mensal : R$ 35 mil

: R$ 35 mil Retorno do investimento: 18 a 36 meses

2. To Go Congelados

A rede de franquias de alimentos congelados nasceu com a proposta de oferecer uma linha completa de produtos congelados e levar praticidade e alimentos saborosos e nutritivos aos consumidores de todas as classes sociais. A marca se destaca por um catálogo de mais de 300 itens entre refeições, sobremesas, salgados, sorvetes, além de frutas, legumes, massas, porções, etc.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil para a mini loja incluso estoque inicial, taxa de franquia, terminal, freezers, montagem de loja

Faturamento médio mensal: R$ 25 a 40 mil

Retorno do investimento: 12 a 36 meses

3. Mr. Fit

No cardápio da rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil está uma das paixões dos brasileiros: o açaí, que pode ser montado com até três frutas, cinco complementos e três coberturas. As opções são todas saudáveis e vão desde o Whey Protein até o leite condensado light. Além disso, a rede oferece outras delícias como saladas, lanches naturais, sucos de frutas da estação, sucos detox, smoothies, gelatina, salada de frutas, entre outras. No verão, a rede chega a ter um incremento de 30% a 40% no faturamento.

Quantas unidades têm atualmente: 514 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 82 mil

Previsão de retorno: de 10 a 36 meses

Filho de produtor de abacaxis do interior de MG, ele criou franquia de sorveterias de R$ 600 milhões

4. Casa de Bolos

A rede pioneira no segmento de bolos caseiros vem apostando em versões para além do tradicional bolo para ser consumido em família ou em grupos. O Bolo Caseiro no Pote é uma opção de sobremesa individual e gelada para os dias quentes. No verão, representam em média 15% do faturamento da rede. Para a estação de 2023, com novos sabores à disposição, a previsão é um incremento de mais 6% na receita anual da rede.

Quantas unidades têm atualmente: 433 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 103 mil

Previsão de retorno: em até 24 meses

5. Calzoon Sucos e Calzones

Especializada em calzones, sucos e açaí, a marca tem o objetivo de popularizar a iguaria por todo o Brasil. A receita, que tem origem na Itália, é uma massa assada que pode ter diversos recheios. Nas unidades da Calzoon, pode ser encontrados sabores, como vegetarianas, integrais, salgadas e doces. Os sucos incluem sabores naturais feitos de fruta e com função detox, além de açaí e shakes cremosos.

Investimento inicial: a partir de R$ 105 mil

a partir de R$ 105 mil Prazo de retorno: a partir de 24 meses

a partir de 24 meses Faturamento médio mensal: entre R$ 30 mil a R$ 40 mil

6. JAH Açaí

Com 120 unidades, o JAH, marca de açaí, sorvetes e picolés 100% artesanais de fabricação própria, feitos com ingredientes naturais e selecionados, sem conservantes e gordura vegetal, foi fundada no ano de 2008 e teve sua primeira unidade franqueada inaugurada em 2016. Hoje, com seu formato de self-service, a marca está presente em mais de 55 cidades brasileiras em 12 estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Recentemente, a rede trouxe uma nova categoria de produtos como outro diferencial: os potes de açaí e sorvetes do JAH, nas versões 2 litros, 500 e 150 ml. Os sorvetes estão disponíveis nos sabores morango, ninho e chocolate belga. Já o açaí é encontrado nas versões zero e tradicional. Próprios para consumir em casa ou em outros locais, eles são democráticos e garantem ao cliente ainda mais liberdade de escolha.

Número de unidades: 120

Investimento inicial total: a partir de 140 mil

Previsão de retorno: 18 meses

Ele só teve um emprego antes de começar a empreender. Hoje, lidera franquia de donuts de R$ 20 milhões

7. Mais1.Café

A maior rede de cafés ‘to go’ do Brasil ampliou o portfólio para atender os clientes nos dias mais quentes e lançou a Soda Italiana, nos sabores Maçã Verde, Cranberry e Melancia, e a tradicional Pink Lemonade. Além disso, serve drinks gelados que levam café de grão especial. Segundo a franqueadora, as bebidas geladas representam 35% de todo o faturamento da rede, entretanto, durante o verão, principalmente com os lançamentos das novas bebidas, essa margem pode chegar a 55% do faturamento neste período.

Quantas unidades têm atualmente: 617 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 150 mil

Previsão de retorno: de 18 a 24 meses

8. Seu Churros

A rede de franquia especializada em receitas artesanais com ingredientes premium e o compromisso de ter sempre massa artesanal fresca e frita na hora, trouxe uma opção para nivelar os lucros durante o verão e acaba de lançar o Seu Shake, uma linha exclusiva de milkshakes composta por sete sabores.

Quantas unidades têm atualmente: 40 unidades

Investimento inicial total: a partir de R$ 159 mil

Previsão de retorno: a partir de 12 meses

9. Home Sushi Home

Já a rede de delivery especializada em comida oriental e havaiana oferece opções para serem degustadas em casa. A franquia traz em seu menu sushis, temakis, carpaccios, sashimis, pokes e outras delícias que podem ser degustadas em combos ou em porções individuais. De acordo com a rede, a venda de sushis cresce 30% nesta época do ano e as comidas frescas, como os pokes, representam quase 20% do faturamento de toda rede durante o verão.

Quantas unidades têm atualmente: 23 unidades

Investimento Inicial total: a partir de R$ 180 mil

Previsão de retorno: de 18 a 24 meses

Empreendedor de Duque de Caxias fatura milhões com totem que carrega celular e exibe anúncios

10. Emagrecentro

É a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases, e no qual os resultados ficam visíveis já nas primeiras 5 semanas. No verão, a empresa calcula um aumento de 30% no movimento e, além do emagrecimento, os clientes procuram tratamentos para gordura localizada como lipocavitação, lipo-injection, lipo-carbox, meso sem agulha, mega hidrolipo e plataforma vibratória.

Quantas unidades têm atualmente: 320 unidades, sendo três nos EUA e uma na Espanha com a bandeira Best Shape

Investimento Inicial total: a partir de R$ 121,5 mil

Previsão de retorno: de 6 a 12 meses

11. Zero Açucar Fitness

Presente em mais de 700 pontos de venda, a marca de moda praia, fitness e casual, acaba de lançar a coleção VIVA para o Verão 2023, com uma explosão de cores, texturas e formas. Durante a temporada, as lojas chegam a ter um incremento de 30% a 40% nas vendas. Os biquínis e maiôs, peças em alta durante o período, possuem tecnologia highclo, elastano resistente ao cloro e água do mar, além de proteção UV50+, perfeitos para aproveitar o melhor da viagem.

Quantas unidades têm atualmente: 5 unidades entre inauguradas e comercializadas

Investimento Inicial total: a partir de R$ 280 mil

Previsão de retorno: a partir de 22 meses

12. Pello Menos

Há mais de 20 anos no mercado de saúde, beleza e bem-estar, a rede, que nasceu no Rio de Janeiro, é pioneira na depilação indolor e sem hora marcada no Brasil, tendo na técnica realizada com cera um dos serviços mais procurados durante o verão, gerando um aumento de quase 15% na receita. Com lojas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, a marca possui planos de assinatura na plataforma no e-commerce.

Quantas unidades tem atualmente: 45 unidades

Investimento inicial: a partir de R$ 320 mil

Previsão de retorno: de 24 a 36 meses

13. Red Fitness

A rede de academias que oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn -modelo patenteado de treino para um rápido resultado e ganho de resistência física-, conta um aumento de 20 a 30% no número de matrículas durante a estação mais quente do ano. Todos os programas contam com avaliação física, análise de bioimpedância e um quadro de aulas que atende a todos os perfis para ninguém desistir do corpo dos sonhos neste ano.

Quantas unidades têm atualmente: 4 unidades

Investimento Inicial total: a partir de R$ 3.100 milhões

Previsão de retorno: a partir de 23 meses

18 franquias para quem quer ganhar mais de R$ 10 mil por mês em 2023