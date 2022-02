Intelbras compra empresa de energia solar Renovigi por R$ 334 milhões

A empresa de tecnologia Intelbras, conhecida pelos produtos eletrônicos e de segurança, anunciou a aquisição da empresa catarinense Renovigi Energia Solar, em uma transação de 334 milhões de reais. Trata-se da maior aquisição da história da companhia.

A aquisição faz parte da estratégia da Intelbras em se consolidar como uma empresa referência no mercado de energia solar. As operações de ambas as companhias, assim como as políticas comerciais e de produtos, continuarão independentes. A transação ainda precisa ser ratificada em assembleia de acionistas da Intelbras e aprovada pelo Cade.

A Renovigi é focada na fabricação de geradores fotovoltaicos, tem sede em Chapecó (SC) e 200 funcionários. Em 2021, teve faturamento de 799,5 milhões de reais, com ebitda de 49,8 milhões de reais, conforme balanço não auditado. Os sócios-fundadores da Renovigi Gustavo Müller Martins e Carlos Tadashi passarão a fazer parte do conselho de administração da empresa.

“A missão da Intelbras é tornar esta tecnologia acessível em todo o Brasil, o que reforça o nosso compromisso ambiental, social e econômico junto aos nossos stakeholders”, disse o CEO da Intelbras, Altair Silvestri, em comunicado.

A avaliação da Intelbras é de que o mercado de energia solar vive um momento de crescimento acelerado, e a aquisição é uma forma de aproveitar as oportunidades no setor. A companhia cita dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), segundo os quais 2022 poderá ser o melhor ano da energia solar já registrado no país desde 2012, com o maior crescimento do mercado e do setor na última década.

Essa é a segunda grande aquisição da Intelbras desde que abriu capital na bolsa de valores brasileira B3, há cerca de um ano. A primeira foi a compra de 75% da catarinense Khomp, por 89,9 milhões de reais.

A empresa também abriu no ano passado sua filial Nordeste, localizada em Jaboatão do Guararapes (PE). Para 2022 está prevista a inauguração uma unidade em Tubarão em Santa Catarina.

Fundada em 1976 e com sede em São José, cidade vizinha de Florianópolis, a Intelbras movimentou 1,3 bilhão de reais em seu IPO no ano passado. O foco principal da abertura de capital é o crescimento inorgânico.