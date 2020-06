Iguatemi retoma operações em 4 shoppings no Estado de SP

A Iguatemi informa que retomará a partir desta segunda-feira, dia 1º, a operação do Iguatemi Ribeirão Preto, que passa a funcionar de segunda a sábado em horário reduzido, das 16h às 20h, e do Iguatemi São José do Rio Preto, em horário reduzido das 15h às 19h.

A partir de amanhã serão retomadas as operações do Iguatemi Esplanada (em Sorocaba) e do Iguatemi São Carlos, o primeiro das 15h às 19h e o segundo das 12h às 18h, com atendimento especial exclusivo para grupo de risco entre 12h e 12h30.

A retomada, acrescenta a empresa em fato relevante, será conduzida “com o máximo de cuidado e responsabilidade”, com o reforço das rotinas de limpeza, álcool em gel à disposição, áreas de alimentação intensamente higienizadas e com distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas e equipes treinadas.

Atualmente, a empresa já segue com cinco unidades em operação: Fashion Outlet Santa Catarina, Fashion Outlet Novo Hamburgo, Praia de Belas, Iguatemi Porto Alegre e Iguatemi Brasília. Os demais ativos continuam com suas operações suspensas, com a abertura apenas de atividades essenciais e operações de delivery.

A Iguatemi destaca ainda que implementou o sistema drive-thru em grande parte dos seus empreendimentos no final de abril. As vendas da companhia também contam com a plataforma Iguatemi 365, e-commerce que segue operando normalmente para o Estado de São Paulo.