Veja como a IA tem tornado a gestão de frotas mais segura, sustentável e eficiente

Enquanto governos e empresas buscam tornar o transporte de cargas cada vez mais seguro, eficiente e sustentável, a telemática – tecnologia que combina telecomunicações e informática para monitorar e gerenciar dados de veículos em tempo real – surge como uma das soluções capazes de revolucionar a gestão de frotas.

No Brasil, onde o transporte rodoviário predomina, a telemática tem desempenhado um papel crucial na redução de riscos e despesas relacionados a acidentes, que, segundo a revista especializada Automotive Fleet, podem chegar a até US$ 75 mil por colisão, em torno de R$ 453 mil. Só em 2023, a Polícia Rodoviária Federal reportou cerca de 67 mil acidentes pelo país, resultando em 5,6 mil mortes. Para tornar as operações mais seguras e eficientes, a telemática associada à inteligência artificial (IA) surge como uma importante aliada.

Isso porque, com a capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real, a IA oferece insights valiosos para a tomada de decisões, desde a identificação de padrões de manutenção preventiva até o monitoramento comportamental dos motoristas, assegurando uma condução mais segura e eficiente. “A IA nos ajuda a transformar dados em insights acionáveis", explica Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil, empresa líder em soluções de gestão de frotas.

Mais de 3,5 mil colisões poderiam ter sido evitadas no último ano

se as frotas de caminhões usassem soluções como as da Geotab

Previsão de colisões

“Nosso sistema utiliza dados de veículos conectados, inteligência artificial e algoritmos de machine learning para identificar padrões de comportamento e fatores de risco que podem levar a acidentes, incluindo a probabilidade de colisões e uma avaliação comparativa com frotas semelhantes. Também fornecemos relatórios detalhados sobre cada colisão, com informações como local, hora e gravidade, ajudando a agilizar processos de reivindicações e a reduzir o tempo de inatividade”, explica o executivo.

A tecnologia analisa variáveis como excesso de velocidade, aceleração, frenagem e curvas bruscas, emitindo alertas para que os gestores possam agir de forma preventiva. A plataforma também oferece relatórios detalhados para ajustes contínuos nas operações.

O mercado global de softwares de telemática para veículos movimentou

US$ 8,1 bilhões em 2023 — e deve alcançar US$ 16,1 bilhões até 2030

Fonte: MarketsandMarkets.

A ferramenta da Geotab tem impulsionado melhorias significativas na segurança das frotas. Em 2024, a empresa divulgou o Relatório do Estado do Transporte Comercial, que apresenta as principais tendências do setor e destaca como os recursos de segurança da Geotab ajudam a reduzir o risco de colisões. O estudo revelou que empresas que adotaram essas tecnologias registraram 40% menos acidentes em comparação àquelas que não as utilizaram. Além disso, estima-se que mais de 3,5 mil colisões poderiam ter sido evitadas no último ano se um número maior de caminhões tivesse implementado essas soluções inovadoras.

Sustentabilidade como prioridade

À medida que nos aproximamos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que em 2025 será no Brasil, a importância das tecnologias de eficiência e sustentabilidade na gestão de frotas torna-se ainda mais relevante, impulsionada por um mercado global que está passando por rápidas transformações.

Dados recentes do mercado reforçam essa urgência. Um relatório de 2024 da International Energy Agency (IEA) revela que a adoção global de veículos elétricos (EVs) atingiu um ponto de inflexão. A expectativa é de que a frota global de EVs aumente 12 vezes até 2035. Os caminhões médios e pesados também não ficam de fora. Estima-se que mais de 20% das vendas desses veículos serão de modelos elétricos em 2035.

Na COP28, seis países aderiram ao Memorando de Entendimento Global sobre Veículos Médios e Pesados com Emissões Zero (MOU Global), elevando o total para 33 nações comprometidas em alcançar 100% de vendas com emissão zero até 2040, e 30% até 2030.

Como, atualmente, esses signatários representam quase 25% do mercado global de caminhões médios e pesados, a participação global de vendas de caminhões elétricos deve chegar a 30% em 2035.

Este ano, a Fenatran, principal feira de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina, destacou a centralidade da sustentabilidade no setor de transporte, com um enfoque em soluções inovadoras para a redução de emissões e o aumento da eficiência energética. Caminhões elétricos e híbridos dominaram o evento, juntamente com veículos adaptados para biodiesel e biogás, apontando para um futuro próximo de mobilidade mais verde.

Com mais de 20 anos de atuação global, a Geotab olha com afinco para iniciativas voltadas para a redução do impacto ambiental e aceleração dos esforços de descarbonização das frotas.

No evento, a empresa lançou o Sustainability Center, uma plataforma que auxilia empresas a planejar e implementar operações mais sustentáveis, destacando-se como líder em soluções telemáticas focadas em frotas mais limpas e eficientes.

A empresa utiliza inteligência artificial para otimizar as operações, identificando padrões de condução e fornecendo dados precisos sobre consumo de combustível e emissões de CO2, que orientam treinamentos específicos. Essa abordagem tem sido fundamental para ajudar empresas a reduzir significativamente suas emissões de carbono.

Além disso, a Geotab oferece ferramentas como o Painel de Frota Ecológica (Green Fleet Dashboard, GFD), que permite aos gestores monitorar o consumo de combustível, as emissões de escapamento, o comportamento do motorista que pode estar elevando as emissões de CO2, e o uso de veículos elétricos, incluindo o nível de carga de bateria, promovendo uma frota mais sustentável

Outro exemplo concreto do impacto dessas ações é a parceria da Geotab com a No Carbon, programa de sustentabilidade da JBS, que visa reduzir as emissões no transporte de produtos. A JBS confiou na Geotab para dar suporte a essa missão, acompanhando as demandas tanto de frotas a combustão quanto elétricas. Por meio do dispositivo telemático conectado ao veículo, o sistema coleta dados em tempo real sobre o estado da bateria, localização e comportamento do motorista, otimizando o uso de energia e reduzindo o tempo de inatividade.

Frotas mais eficientes

Além de priorizar a sustentabilidade, a Geotab também se compromete com a eficiência operacional. A empresa emprega IA para aprimorar o planejamento de rotas e a manutenção preditiva. Com análises avançadas, as operações se tornam mais ágeis e custo-efetivas, um fator crucial para a competitividade no mercado de transporte de cargas no Brasil.