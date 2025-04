Qual o segredo da publi perfeita? CEO da Obvious aposta em conexão: 'Ninguém gosta de ser enganado'

Para Luisa Martini, CEO da Obvious, o futuro da publicidade não envolve interrupções, fórmulas prontas ou grandes campanhas isoladas. Passa, na verdade, pela escuta ativa da comunidade, pela consistência nas parcerias e pela entrega de valor real às pessoas.

"As pessoas não gostam de marcas? Não é verdade. Elas não gostam de ser interrompidas e não gostam de ser enganadas”, afirma. “Quando existe um benefício real naquela experiência, elas amam as marcas.”

A fala de Luisa Martini aconteceu durante um painel no South Summit Brasil 2025, evento de inovação e empreendedorismo que deve reunir cerca de 24 mil pessoas em Porto Alegre, entre os dias 9 e 11 de abril. O painel foi realizado na sexta-feira, 11, último dia da conferência.

A publi que funciona é a que escuta

Com mais de duas décadas de experiência no mercado de comunicação, Luísa ajudou a construir grandes negócios da publicidade brasileira antes de assumir, há quase cinco anos, a liderança da Obvious, plataforma de conteúdo voltada ao público feminino que soma milhões de pessoas entre canais digitais, eventos e comunidades temáticas.

A missão da Obvious, explica Martini, não é apenas gerar visibilidade para marcas, mas criar pontes entre pautas sociais relevantes e experiências com impacto real no cotidiano das mulheres. É essa escuta ativa que orienta o tipo de conteúdo produzido — e o tipo de parceria estabelecida com anunciantes.

Segundo a CEO, marcas que compreendem essa dinâmica conseguem construir narrativas mais relevantes, com longevidade e poder de engajamento.

Para ela, a lição é simples, mas poderosa: se a experiência é relevante, a marca é bem-vinda. “Nos nossos eventos, nos clubes que promovemos, sempre ouvimos muitos comentários como: ‘nossa, que legal isso’. Quando conseguimos conectar isso a uma marca parceira que dá continuidade a essas pautas e experiências, chegamos ao cenário ideal.”

Na publicidade da Obvious, vender nunca vem antes de ouvir. E talvez aí esteja o segredo da “publi perfeita”: não parecer uma publi, mas uma conversa que faz sentido para quem escuta.