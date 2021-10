Honda encerrará produção do Civic no Brasil em novembro

O carro Honda Civic deixará de ser produzido no Brasil a partir do mês de novembro, após 24 anos desde a instalação da fábrica no município de Sumaré, em São Paulo. Segundo o site Autos Segredos, o encerramento da produção no país já foi comunicado pela montadora japonesa a fornecedores.

Um dos motivos para o fim da produção nacional do Civic é o sucesso dos SUVs e a queda das vendas em comparação com outros modelos da mesma categoria. Conforme o jornal do Carro, o Civic vendeu 14 mil unidades entre janeiro e setembro deste ano, enquanto o seu rival, o Toyota Corolla, vendeu 30,5 mil unidades no mesmo período.

Fabricado no país desde 1997, a nova versão do sedã médio deverá ser importada dos Estados Unidos ou México no 1º semestre de 2022. No momento, o modelo está na 10ª geração, sendo vendido nas versões LX, Sport, EX e EXL com motor 2.0 Flex One ligado ao câmbio CVT, ou na Touring, que tem motor 1.5 Turbo a gasolina. Os preços variam entre 121 mil reais e 164 mil reais.

A Honda está desde 2019 em processo de unificação de produção de automóveis da unidade de Sumaré para a de Itirapina. A promessa é que o processo seja concluído até dezembro Inaugurada em março de 2019, depois de ficar fechada por três anos, a fábrica já produz os modelos WRV, HRT e parte do Fit. Ainda faltam transferir a produção do City e parte do Fit. Na última quinta-feira, a montadora decidiu abrir um programa de demissão voluntária (PDV) nas fábricas de Sumaré e Itirapina, ambas no interior de São Paulo. Juntas elas empregam cerca de 3 mil funcionários.

Procurada pela EXAME, a Honda não respondeu até a publicação desta matéria.