Häagen-Dazs recolhe sorvete com substância cancerígena

A General Mills Brasil Alimentos Ltda iniciou o recolhimento voluntário de lotes do soverte de sabor baunilha da marca Häagen-Dazs por conter substâncias cancerígenas.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o recolhimento começou na terça-feira, 12, e atinge os lotes de sorvete sabor baunilha com validade entre 7/7/2022 e 18/7/2023, vendidos a consumidores finais na embalagem de 415g (473ml) e distribuídos a estabelecimentos revendedores em embalagens de 7,7kg (9,46l).

Segundo a Anvisa e a empresa, os demais sabores de sorvetes Häagen-Dazs não são afetados por este recolhimento e podem ser comercializados e consumidos normalmente.

Esses lotes específicos de sorvete, importados da França, estão sendo recolhidos em nível global, devido à presença da substância 2-cloroetanol (2-CE), substância com propriedades carcinogênicas (que podem causar câncer), no ingrediente utilizado na fabricação do sorvete para conferir sabor baunilha.

Em nota publicada em seu site, a empresa afirma que decidiu fazer o recolhimento voluntário e preventivo para evitar a exposição do consumidor após identificar a substância no sorvete. "O recolhimento ocorre na medida em que foi identificado no aroma natural de baunilha a presença de traços de 2-cloroetanol, que pode estar associada ao óxido de etileno, substância mutagênica e carcinogênica, para a qual não existe tolerância de consumo na legislação sanitária", explica.

A General Mills reforçou que não utiliza óxido de etileno na fabricação de seus produtos e que a contaminação em questão foi identificada em um único fornecedor específico, já bloqueado e substituído.

Como devolver o sorvete de sabor baunilha da Häagen-Dazs que está sendo recolhido

Caso você tenha adquirido sorvetes sabor baunilha da marca Häagen-Dazs com as datas de validade citadas, não consuma o produto. Guarde a embalagem e entre em contato com a empresa General Mills, por meio do telefone 0800 031 0707 ou do endereço eletrônico sac.haagendazs@genmills.com, para esclarecimentos, troca ou reembolso.

O que é Óxido de Etileno (ETO) e de seus derivados?

Segundo a Anvisa, o ETO é classificado como substância com propriedades carcinogênicas (que podem causar câncer), mutagênicas (que podem causar alterações capazes de provocar danos às células humanas) e genotóxicas, ou seja, que podem causar alterações no material genético.

Pelas informações científicas disponíveis, não é possível descartar a genotoxicidade do 2-CE, substância decorrente da degradação do ETO e que foi detectada nesses lotes específicos de sorvete de baunilha.

Não existem limites residuais aceitáveis para essa substância em alimentos. Também não existem limites toleráveis no âmbito da legislação vigente no Brasil sobre limites de contaminantes em alimentos.