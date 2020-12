Grupo Ser Educacional fecha contrato com a startup Edulabzz

O grupo Ser Educacional, um dos maiores conglomerados de educação do país, firmou parceria com a startup também do setor de educação Edulabzz. Juntas as empresas terão um laboratório de inovação educacional, que ficará responsável por fornecer a sistema por trás da plataforma de cursos livres à distância, chamada GoKursos.

Com projeto e planejamento de expansão, através de crescimento orgânico e de aquisições em âmbito nacional, o grupo Ser Educacional avaliou várias opções de LMS, o sistema de gestão de aprendizado, e escolheu a Toolzz, software totalmente personalizável, criado Edulabzz.

“Oferecemos o suíte educacional com soluções digitais para professores, alunos e gestores educacionais. A Edulabzz é um laboratório de inovação com DNA de startup e vem aprimorando há 5 anos seus apps e plataformas em conjunto com os usuários e clientes”, diz Lucas Moraes, presidente da Edulabzz.

O Toolzz

Segundo o executivo, existem módulos no pacote do Toolzz e cada um é dedicado para uma experiência. O Toolzz Play, por exemplo, é criado para os alunos oferece uma prática de aprendizagem alinhada com as novas gerações. Os alunos podem assistir às aulas e aos conteúdos no que chamam de “Netflix da universidade”, visto que a plataforma tem um design parecido com o da empresa de streaming de filmes e séries.

Para os professores, o módulo Toolzz Master permite criar conteúdos, trilhas de aprendizagem, roteiros formativos, atividades, quizzes, provas, correção de atividades e personalizar aulas digitais por meio da ferramenta de autoria. É possível também gamificar o conteúdo no formato de pílulas de aprendizagem.

Para os gestores, o suíte oferece um LMS, que permite controle total da plataforma, disponibilizando acesso as unidades, alunos, docentes, turmas, conteúdos, gestão de usuários e mais. Além disso, é possível acompanhar relatórios, tanto dos alunos quanto dos professores, em tempo real.

Segundo Moraes,, o plano da Edulabzz é ser a “Microsoft da educação” ao competir com gigantes do mercado de tecnologia como Google e Apple, que também já possuem pacotes de soluções para educação online.

A startup tem clientes como CPFL Energia; o Instituto Êxito de Empreendedorismo e outras 130 empresas.