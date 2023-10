Grupo J&F anuncia investimento de R$ 38,5 bilhões e criação 30 mil empregos no Brasil em 4 anos

PARIS - O empresário Wesley Batista, acionista do Grupo J&F e controlador da gigante de alimentos JBS, anunciou nesta sexta-feira que o grupo vai investir R$ 38 bilhões no Brasil entre 2023 a 2026, com criação prevista de 30 mil postos de trabalho. O grupo já tem 167 mil funcionários no Brasil.

"Vamos destinar ao Brasil 85% dos investimentos previstos para o Grupo", disse Batista. "Tem pouco lugar no mundo com as oportunidades que temos no Brasil. Acreditamos que o país é de novo a bola da vez".

Entre os investimentos planejados está a implantação da segunda linha de produção da Eldorado Brasil Celulose, em Três Lagoas (MS), um projeto de R$ 20 bilhões, com 10 mil empregos. Um ramal ferroviário de 85 quilômetros para conectar a fábrica à malha ferroviária também está previsto.

A JBS, maior empresa do grupo, deve investir R$ 3,5 bilhões, já anunciados, como uma nova fábrica da Seara em Rolândia (PR), e a ampliação da fábrica de Dourados (MS). Na conta de investimentos entram ainda projetos de logística da J&F Mineração, que investirá R$ 5,5 bilhões até 2025, e da Âmbar Energia, para comprar e construir usinas solares, além de R$ 6,5 bilhões que a fintech PicPay planeja investir em tecnologia e novos negócios.

O empresário deu as declarações em sua participação no primeiro Fórum Internacional do Grupo Esfera, em Paris, num painel que discutiu o potencial do Brasil, junto com o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy.

Wesley explicou que a companhia tem 20 mil funcionários e 50 fábricas na Europa, sendo três delas na França. "Mas são economias consolidadas. O Brasil, por sua vez, tem enorme potencial", disse. No total, o grupo tem 280.000 funcionários e 300 fábricas, em 21 países.

*O jornalista viajou a convite do Grupo Esfera