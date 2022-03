Governo indica Rodolfo Landim e mais sete para conselho da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro (PT) indicou novos membros para os Conselhos de Administração e Fiscal da Petrobras na noite de sábado, 5. A lista tem Luiz Rodolfo Landim Machado, atual presidente do Flamengo, como concorrente ao cargo de presidente do Conselho de Administração. A eleição será realizada na Assembleia Geral Ordinária no dia 13 de abril.

A informação seria divulgada somente na segunda-feira, 7, mas o governo adiantou a lista após o nome de Landim ser divulgado pela imprensa.

A Petrobras, desde 2015, registra forte participação de acionistas minoritários na Assembleia e o conselho atual, com 11 membros, possui três representantes indicados por investidores de mercado.

Além do engenheiro, o governo indicou outros sete titulares para o Conselho de Administração: Carlos Eduardo Brandão, Joaquim Silva e Luna, Luiz Henrique Caroli, Márcio Weber, Murilo Marroquim, Ruy Schneider, Sonia Villalobos. Dos nomes indicados, quatro já ocupam uma cadeira no board.

No Conselho Fiscal, para titulares foram indicados Agnes Maria de Aragão da Costa, Janete Duarte Mol (representante do Tesouro Nacional) e Sergio Henrique Lopes de Sousa. Como suplentes, a indicação é de Marisete Fátima Dadald Pereira, Otavio Ladeira de Medeiros e Alan Sampaio Santos.

Landim fez carreira na Petrobras, ingressando na estatal em 1980, e já ocupou diversos cargos na petrolífera. Entre 2003 e 2006, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi presidente da BR Distribuidora. Depois disso, saiu da empresa e foi diretor geral da MMX, uma das empresas do grupo de Eike Batista. Preside o Flamengo desde 2019.

No sábado, 5, o atual presidente do conselho de administração da Petrobras, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, disse à Reuters que planeja deixar o cargo. "A presidência do conselho de administração da Petrobras é um trabalho de 24 horas e quero passar mais tempo com minha família", disse Ferreira, acrescentando que tem dois filhos adultos morando fora do Brasil.

A decisão ocorre no momento em que a Petrobras enfrenta pressão de investidores para aumentar os preços dos combustíveis, já que o petróleo se aproximava de 120 dólares por barril. A empresa controla os preços da gasolina e do diesel no Brasil com mais de 80% da capacidade de refino do país.

(Com Reuters)