Gol e Smiles liberam acúmulo de milhas para voos mais baratos

A Gol e a Smiles, programa de fidelidade e plataforma de viagens, anunciaram a liberação do acúmulo de milhas para todos as tarifas de voos da companhia área, incluindo as mais baratas, como promo e light.

A partir de maio, os clientes podem juntar milhas em todas as categorias, seja nos voos nacionais e internacionais comprados com a Gol. O acúmulo varia de três milhas por real nas tarifas Max, duas milhas por real na Plus e uma milha por real nas promo e light.

Como acumular milhas da Gol? Para acumular as milhas, o cliente precisa informar o número Smiles no momento do check-in ou solicitar posteriormente pelo site do programa dentro do prazo de seis meses após a data da sua viagem. No caso das passagens com categoria promo e light, isso é válido para passagens emitidas a partir de maio deste ano.

Em março do ano passado, a Gol comprou a Smiles por R$ 3,35 bilhões e, segundo Rodrigo Possatto, diretor de Viagens e Marketplace da Smiles, a novidade faz parte de uma série de melhorias que as duas companhias têm feito desde então.

“Nosso foco é aprimorar os serviços que oferecemos, ampliando os benefícios e parceiros, de forma a estimular que o cliente conquiste seus desejos, sendo o principal deles, a viagem", diz.

Nesta semana, a Gol ganhou a manchetes ao anunciar um acordo com a Avianca para a criação do Grupo Abra, holding que controlará as duas companhias aéreas. Dentro do grupo também estarão os programas de fidelidade Smiles e LifeMiles.