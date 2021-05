GM vai produzir nova picape no Brasil

A General Motors anunciou nesta segunda-feira que vai produzir um novo modelo de picape no Brasil para complementar a linha formada atualmente apenas pela compacta Montana e pela S10, de grande porte.

A companhia afirmou que a nova picape será produzida na fábrica da companhia em São Caetano do Sul e é parte de ciclo de investimento de 10 bilhões de reais para a renovação do portfólio e para o desenvolvimento de novas tecnologias no país.

A GM não deu detalhes do veículo, mas afirmou em comunicado à imprensa que a picape "está neste momento em fase de desenvolvimento e será o próximo integrante da nova família de veículos globais da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker".

Sites especializados publicaram no início do ano que trata-se de um produto para competir com a picape média Toro, da Stellantis, vice-líder do segmento de picapes no país, segundo dados da associação de concessionários, Fenabrave. Na primeira posição, segundo os dados acumulados do ano até o fim de abril, está a Strada, também da Stellantis.

"Um dos objetivos da GM com o futuro veículo é o de ampliar a presença da marca Chevrolet no próspero segmento de picapes, contribuindo ainda para o fortalecimento de outros produtos estratégicos para a empresa no mercado, como a S10", disse a GM.

A S10 registrou vendas acumuladas até abril de 7.518 unidades no país, atrás das 7.626 unidades da Ranger, da Ford. Com isso, a picape média ocupa a terceira colocação na categoria, que é liderada pela Toyota Hilux.