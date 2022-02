Gerdau registra o melhor resultado de sua história

A siderúrgica Gerdau encerrou o quarto trimestre do ano passado com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 6 bilhões, um recorde para o período entre outubro e dezembro, e com margem Ebitda ajustada de 27,8%.

O resultado reflete níveis elevados de demanda por aço em todos os mercados onde a companhia atua, principalmente dos setores da construção e industrial na América do Norte e no Brasil.

O Ebitda ajustado da Operação de Negócio América do Norte, por exemplo, quadruplicou neste trimestre na comparação anual, para R$ 2,2 bilhões, atingindo margem Ebitda ajustada de 27,4%.

Enquanto isso, o lucro líquido da Gerdau, ajustado pelos efeitos não recorrentes, somou R$ 3,5 bilhões no quarto trimestre de 2021, também um recorde histórico para o período.

Já a receita líquida alcançou R$ 21,6 bilhões entre outubro e dezembro, um aumento de 58% sobre o mesmo período do ano anterior, com as vendas físicas de aço totalizando 3,2 milhões de toneladas.

“A Gerdau registrou, em 2021, o melhor resultado de sua história centenária, refletindo a capacidade da empresa de se inovar e de seguir atendendo integralmente aos mercados em que está presente, com respostas rápidas e soluções adequadas às necessidades de seus clientes”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Produção sustentável

O executivo destacou ainda o compromisso da empresa para a construção de um futuro ainda mais sustentável, como a meta de redução das emissões de gases de efeito estufa. A Gerdau assumiu, no início de fevereiro, o compromisso de reduzir suas emissões dos escopos 1 e 2 de seu inventário, para um valor inferior a 50% da média global da indústria do aço.

Atualmente, a empresa possui uma das menores médias de emissões de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,93 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global do setor, de 1,89 t de CO₂e por tonelada de aço.

Para diminuir as emissões nos próximos dez anos, a Gerdau ampliará o uso de sucata ferrosa como matéria-prima para a produção de aço, expandirá sua área florestal em Minas Gerais, responsável pela produção do carvão vegetal, que funciona como biorredutor na fabricação do ferro-gusa, e crescerá no uso de energia renovável, como os parques solares já anunciados no Brasil e nos Estados Unidos.

A empresa investirá ainda em iniciativas de maior eficiência energética e operacional de suas unidades, em novas tecnologias e inovação aberta.

“Já operamos com uma matriz produtiva sustentável principalmente à base de biorredutor e reciclagem de sucata, mas precisamos ir além, fazendo parte da busca por soluções inovadoras para o processo de descarbonização do planeta”, diz Werneck.

Balanço do ano

A empresa fechou o exercício de 2021 com recorde de Ebitda ajustado, ao somar R$ 23,2 bilhões, com margem Ebitda ajustada de 29,6%.

O lucro líquido ajustado somou R$ 13,9 bilhões, também recorde anual histórico. A receita líquida totalizou R$ 78,3 bilhões no ano passado, enquanto as vendas físicas de aço alcançaram 12,7 milhões de toneladas.

O nível de endividamento da Gerdau, medido via alavancagem financeira, também alcançou, mais uma vez, seu menor nível histórico com a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado reduzindo de 1,25x para 0,30x em dezembro de 2021 na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

“Ressalto também os dividendos recordes no acumulado de 2021, confirmando nosso empenho em gerar cada vez mais valor para os nossos investidores”, diz Rafael Japur, CFO da Gerdau.

Investimentos em alta

Ao longo do quarto trimestre de 2021, a Gerdau investiu R$ 1,2 bilhão (R$ 961 milhões em manutenção e R$ 255 milhões em iniciativas de expansão e atualização tecnológica). Ao longo do ano, foram realizados desembolsos que totalizaram R$ 3 bilhões.

Para 2022, o novo plano de investimentos da companhia está estimado em R$ 4,5 bilhões, R$ 800 milhões em melhorias de práticas ambientais (valor 33% maior que o desembolso de 2021).

Os investimentos contemplam expansão de ativos florestais, atualização e aprimoramento de controles ambientais, incrementos tecnológicos que resultam em eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa.

Pagamento de dividendos

Aos acionistas, outra boa notícia. A Gerdau S.A. e a Metalúrgica Gerdau S.A. pagarão dividendos, respectivamente, nos dias 16 e 17 de março de 2022.

Na Gerdau S.A. serão pagos R$ 341,1 milhões (R$ 0,20 por ação) sobre a posição de ações detidas em 7 de março. Na Metalúrgica Gerdau S.A. serão pagos R$ 108,1 milhões (R$ 0,10 por ação) sobre a posição de ações detidas em 7 de março.

No acumulado do ano, foram destinados R$ 5,4 bilhões para os acionistas da Gerdau S.A. (R$ 3,14 por ação) e R$ 2,5 bilhões para os acionistas da Metalúrgica Gerdau S.A. (R$ 2,34 por ação).