Geotab traz premiada solução de gestão de frotas para o Brasil

Os números falam por si. No total, a Geotab oferece suporte a mais de 49.000 clientes, desde companhias com apenas um veículo até aquelas com mais de 200.000, que usam a solução da empresa para ajudar a melhorar suas operações.

Cerca de 250.000 veículos do governo dos Estados Unidos em nível federal ou estadual, por exemplo, são equipados com o Geotab GO, um pequeno dispositivo de monitoramento de veículos projetado para registrar dados valiosos sobre localização, velocidade, marcha lenta do motor, distância e outros fatores, com segurança de ponta.

“A solução telemática da Geotab nos permite processar grandes quantidades de dados de veículos para fornecer aos nossos clientes maiores insights de dados em uma plataforma segura e escalável”, afirma Eduardo Canicoba, Country Manager Brasil e líder de desenvolvimento de negócios para América Latina da Geotab.

“Como o maior provedor de telemática comercial do mundo, a Geotab oferece, atualmente, suporte a mais de 2,4 milhões de veículos conectados. Sua plataforma de gerenciamento aberto processa mais de 40 bilhões de pontos de dados todos os dias, para ajudar os gerentes de frota e de negócios a tomar decisões de negócios inteligentes apoiadas por métricas confiáveis”, diz o executivo.

Alcançando diversas validações de segurança para seu dispositivo telemático, os clientes da Geotab sentem-se confiantes no conhecimento de que seu programa de gerenciamento de frota é apoiado pelos mais altos padrões de segurança cibernética da indústria.

“O mercado brasileiro de telemática comercial continua sendo o mais forte da América Latina”, adiciona Canicoba, resumindo o entusiasmo no Brasil, país no qual a empresa acaba de anunciar sua expansão com a criação da Geotab Telemática Ltda.

“O Brasil é a maior economia da América Latina, com mais de 100 milhões de veículos cadastrados. A Geotab priorizou a expansão de suas operações e presença no país, alinhando nossa plataforma telemática premiada com uma região que prioriza inovação e desenvolvimento.”

Inteligência de dados

Compreende-se que a solução de gerenciamento de frota da Geotab vai além das soluções tradicionais de GPS e rastreamento de veículos. “A localização dos veículos é apenas um tipo de dado que podemos processar”, explica Canicoba. “Por reunir informações valiosas de dados, a solução telemática da Geotab pode medir as principais métricas do veículo, como o consumo de gasolina e frenagem repentina, e transformar as informações em inúmeros relatórios por meio da plataforma MyGeotab.”

Ao capturar dados precisos sobre as principais métricas da frota, desde o uso de combustível e o comportamento do motorista até a integridade do motor, esses insights de dados auxiliam as organizações a identificar ineficiências em suas operações e criar estratégias eficazes de melhoria.

A plataforma da Geotab também permite aos usuários medir o estado de cada veículo e facilitar o planejamento de rotas mais eficientes e seguras em tempo real. Em outras palavras, a solução pode ajudar a diminuir o risco ao motorista e melhorar a produtividade e o atendimento ao cliente.

“A solução da Geotab não só fornece aos gerentes de frota dados sobre seus veículos mas também compila todas as informações e as exibe em uma plataforma consolidada, permitindo que os gestores tomem decisões assertivas sobre seus ativos em tempo real”, explica Canicoba.

Direção segura

A Geotab ajuda a dar suporte aos clientes com frotas de todos os tamanhos e modelos. “A plataforma telemática da Geotab é uma solução escalonável que auxilia no desempenho de um grande papel na melhoria da segurança do motorista, processando dados sobre o seu comportamento, como frenagem brusca, velocidade e muito mais, apresentando-os de forma sucinta para que os gestores de frota possam fornecer aos motoristas identificados o treinamento apropriado para mitigar os riscos”, destaca Canicoba.

A solução telemática da Geotab permite que os gerentes de frota executem regras e relatórios personalizados na interface de usuário Geotab, o MyGeotab, para ajudar seus negócios a melhorar a produtividade, a eficiência de combustível e a segurança do motorista e permanecer em conformidade com as mudanças regulatórias.

“A melhoria da eficiência para nossos clientes é inquestionável, a solução da Geotab pode ajudar as empresas a otimizar várias áreas de suas operações. Com a ajuda de cartões de pontuação do motorista, treinamento em tempo real e soluções de otimização de rota, os gerentes de frota podem ajudar a reduzir o uso de combustível e manter seus motoristas seguros e produtivos”, conclui Canicoba.

Além disso, a plataforma de ponta da Geotab conecta-se facilmente e com segurança a todos os tipos de veículo, processando dados de alta qualidade que são usados para ajudar os gerentes de frota a otimizar suas operações.

Com sua capacidade de fornecer informações valiosas de forma integrada, a Geotab está bem posicionada para ajudar as empresas e frotas brasileiras a melhorar a segurança, otimizar a produtividade e muito mais, ao mesmo tempo que aumenta a lucratividade no maior mercado de logística e transporte da América Latina.