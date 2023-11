Gatorade ativa dados geoespaciais e pDOOH para ampliar seu alcance no Brasil

A dinâmica do varejo no Brasil revela que, no ano passado, 49,1% das vendas, equivalente a R$ 284,5 bilhões, foram geradas por mercados, atacarejos e lojas de conveniência, com 99% dessas vendas ocorrendo em lojas físicas. Embora os canais digitais influenciem mais de 50% das vendas, a relevância das lojas físicas permanece incontestável. Neste cenário, estratégias de marketing eficazes em pontos físicos são fundamentais, mesmo com a crescente influência do e-commerce.

Gatorade, uma marca emblemática conhecida por suas bebidas isotônicas, reconheceu essa oportunidade e se associou à HYPR e à Ampfy para explorar o potencial da pDOOH (Publicidade Digital Fora de Casa) no Brasil, uma modalidade que está transformando o mercado publicitário do país.

(EXAME/Divulgação)

O que é pDOOH

A pDOOH moderniza a tradicional publicidade exterior ao integrar anúncios em telas digitais, combinando-os com inteligência geoespacial fornecida por empresas como a HYPR. Esta abordagem permite posicionar a mídia exterior em locais estratégicos, alinhados aos objetivos específicos de cada campanha.

A inclusão de dados geoespaciais na estratégia de marketing de Gatorade representa um marco crucial. Ana Guimarães, Brand Manager da marca, ressalta: “Com a inteligência geoespacial da HYPR, identificamos mais de 8 mil telas de pDOOH em pontos estratégicos, onde nossos consumidores têm maior propensão a consumir nossos produtos. A ativação dessas telas, em sinergia com dispositivos móveis, gerou uma campanha sincronizada e de alta efetividade”.

Essa integração entre dados geoespaciais e pDOOH conduziu a resultados impressionantes. A campanha alcançou um View-through Rate de 84,67%, não apenas consolidando a presença de Gatorade no mercado mas também assegurando mais de 250 horas de exposição da marca. A estratégia simultânea de mídia exterior e mobilidade ampliou o alcance da marca, tocando o público em vários pontos de contato, o que elevou significativamente a visibilidade e o engajamento.

No mundo atual, onde a convergência do digital com o físico é essencial, Gatorade estabelece um precedente ao demonstrar o poder da inovação e da parceria estratégica. Ao utilizar a tecnologia pDOOH, enriquecida com análises geoespaciais e combinada à omnipresença dos smartphones, Gatorade estabeleceu um novo marco para as campanhas de marketing, evidenciando como a integração de dados geoespaciais pode otimizar significativamente o marketing moderno e a eficácia da compra de pDOOH.