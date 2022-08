FSB se une à JotaCOM e prevê faturar R$ 400 milhões

A FSB Holding anuncia nesta semana a união com a agência JotaCOM, o que amplifica o olhar de tecnologia, inteligência de dados e planejamento para todas as empresas da holding.

Fundada pelo atual CEO Jurgis Figueiredo em 2005, a agência conta hoje com os VPs João Passarinho Netto (Estratégia Criativa) e Fábio Mello (Execução Criativa) que ingressaram na sociedade em 2012 e que continuarão liderando a operação da agência.

A JotaCom emprega mais de 100 profissionais e conta com clientes como SulAmérica, Duolingo, EspaçoLaser, Privalia, Hospital Albert Einstein e Sicredi em seu portfólio de mais de 25 clientes.

“A chegada da JotaCom é mais um passo na consolidação da FSB Holding no mercado de comunicação. Essa é a sétima marca dentro do nosso portfolio que inclui Loures, Giusti, Instituto de Pesquisa, F5, Beon e Bússola. Com isso, aumentamos nossa oferta e presença no setor privado. Consolidando todas as empresas da holding, a previsão é fechar o ano com cerca de 400 milhões de reais de receita, o que só é possível pelo trabalho e dedicação de todos os dez sócios-controladores e mais de 20 sócios-diretores dentro do programa Sociedade FSB”, diz Marcos Trindade, CEO da FSB holding.

O fundador da FSB, Francisco Soares Brandão acredita na prática de trazer perfis complementares. “Minha maior obsessão sempre foi montar a melhor agência do Brasil. Ser a maior deveria ser consequência disso. Com a transformação do mercado, nosso modelo de negócios evoluiu. Nos tornamos um ecossistema integrado de soluções, com o foco em entregar mais do que nossos clientes esperam e com o melhor time do mercado”, idz.

"O que a JotaCom construiu nos últimos anos reforça o match perfeito para o momento da empresa. Uma agência com o melhor olhar de performance e com o conhecimento que a Jota tem no mercado só agrega e dá mais robustez ao conjunto de empresas da holding”, diz Diego Ruiz, sócio e responsável pela frente de M&A à frente das incorporações da Loures Consultoria e Giusti Creative PR em 2018 e 2021, respectivamente.

O universo do marketing não é novidade para a FSB. “Em 2021 colocamos 65 campanhas na rua e veiculamos 90 milhões de reais em mídia pela nossa área de Inovação & Insights, a I2, liderada por Jaderson de Alencar na FSB e Cauê Madeira na Loures”, diz o sócio Alexandre Loures.

“Essa união com a JotaCom irá nos possibilitar um salto de vários anos em gestão por dados, marketing e plataformas digitais. Difícil encontrar uma holding de consultoria em comunicação independente, brasileira e com a capacidade de entrega e execução que temos hoje”, diz.

Alexandre ficará responsável pela integração da operação, apoiado por Augusto Martins, que esteve à frente do backoffice da holding até agora e assume a posição estratégica de encabeçar a acomodação financeira e operacional de novas marcas. Davi Nogueira chega à FSB holding para sucedê-lo como novo CFO da empresa.

Para Marcelo Diego, são negócios diferentes, com clientes e serviços diferentes, mas que necessariamente precisam compartilhar alguns valores em comum para dar coerência à holding.

“A JotaCom tem essa característica de inquietude, de perseguir a excelência de entrega a todo custo, além de estar arraigada em tecnologia e entender que gestão só se faz com uma base fundamental de dados estruturados”, aponta o sócio, que é responsável pelo programa de qualidade, iniciativa inédita no mercado de comunicação voltada para a melhoria constante dos processos da prestação de serviço e crescimento.

A JotaCOM se une à holding, mas mantém sua marca. “Chegamos até aqui e entramos para uma família de empresas competentes, únicas e capazes de acelerar o crescimento da agência, dos clientes e do nosso time. Assim como o Chico, sempre tivemos muito critério antes de avançar qualquer negociação de fusão e aquisição. Precisava fazer sentido. E finalmente fez”, afirma Jurgis Figueiredo, CEO da JotaCom.

Após recusas de aquisição por grupos internacionais ao longo dos anos e o desejo de manter o DNA brasileiro, em 2018 a FSB virou holding ao integrar a Loures Consultoria.

Desde então se uniu também à Giusti Creative PR e lançou novas marcas como a F5 Business Growth, uma aceleradora de negócios; Bússola, uma publisher de conteúdo proprietário; Beon, consultoria em ESG; e a FSB Pesquisa.