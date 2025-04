Fisioterapeuta faz sucesso com aulas de pilates para 50+ no YouTube

A personal trainer e fisioterapeuta Vanessa de Andrade conquistou algo difícil na carreira: unir propósito com lucro crescente. Criadora do programa Pilates em Casa, soma 800 mil seguidores no Instagram, 140 mil no YouTube e 10 mil alunas ativas – dessas, 8 mil estão no plano anual. Voltado para o público feminino acima de 50 anos, seu método já atraiu mais de 25 mil alunas, incluindo mulheres acima de 80 anos e até brasileiras que moram no exterior.

A perspectiva é de crescimento: até o final de 2025, ela projeta um aumento de 60% na receita em relação ao ano anterior. Um dos segredos do alto alcance é o cuidado de tornar as aulas próximas, mesmo a distância. “Quero que as alunas tenham a mesma sensação do presencial. Por isso, faço questão de interagir com todas, pedindo que deixem comentários ou dúvidas”, explica.

Simplicidade e custo acessível como diferenciais

A simplicidade é outro diferencial. A metodologia desenvolvida não exige aparelhos sofisticados e permite que os exercícios – que são simples e de baixo impacto – sejam feitos utilizando objetos do dia a dia, como cadeira, cabo de vassoura e toalha. O custo acessível e a oferta diária de treinos também impulsionam o crescimento. As aulas são transmitidas de segunda a sexta, às 18h30, e aos fins de semana há disponibilidade de aulas gravadas. Tudo isso por um investimento mensal de R$ 59.

De personal trainer à empreendedora

A jornada de Vanessa de Andrade, de Guarapuava (PR), foi construída “passo a passo”, como faz questão de ressaltar, com capacitação constante e olhar atento às necessidades do público. Graduada em Educação Física, ela percebeu que muitos alunos chegavam à academia com dores e procuravam um alívio que não fosse medicamentoso — por isso, as atividades de pilates eram as que mais os atraíam. Para aprofundar seus conhecimentos, cursou Fisioterapia e participou de cursos e congressos, sempre com foco na qualidade de vida das pessoas.

Em 2017, decidiu abrir um estúdio de pilates, mas enfrentou desafios, já que as faculdades não a prepararam para empreender e gerir um negócio. “O início foi difícil. Precisei aprender sobre gestão financeira e formas de atrair mais clientes por meio de cursos na internet”, conta. No começo, conciliava a atuação de personal trainer com o estúdio, reinvestindo tudo o que ganhava no novo negócio para fazê-lo crescer. “Meu salário vinha apenas das aulas como personal”, lembra.

A transformação com o digital

A grande virada aconteceu após um curso em sua área, quando ouviu um instrutor dizer que faturava R$ 800 mil por ano. “Na hora pensei: ‘Se ele pode, por que eu não posso?’”. O “chacoalhão” fez a fisioterapeuta pensar em caminhos para ampliar o faturamento — o estúdio ia bem, mas havia as limitações do espaço físico e o valor do aluguel pesava no orçamento. Na mesma época, veio a covid-19 e, com as aulas presenciais inviáveis, resolveu mergulhar no estudo de marketing digital. “Não lamentei nem por um dia. Comprei cursos, assisti a várias lives e analisei como outros profissionais, mesmo de áreas diferentes, atuavam nesse ambiente para testar ideias e estratégias”, explica.

Outro impulso veio de uma palestra do guru de marketing digital Erico Rocha, quando ainda estava em busca de qual caminho seguir no mercado online. Ele ressaltou a importância de atuar em uma área na qual você se destaca e com um propósito genuíno. Não havia outra opção: aulas de pilates, mas em outro formato. “Vi uma oportunidade de ganhar mais, claro, mas também de ampliar o alcance e ajudar ainda mais pessoas. No estúdio, sempre acompanhei a evolução e os resultados atingidos de minhas alunas: todas ficam mais dispostas, dormem melhor e sentem menos dor, por exemplo. É um ganho para a vida”, diz.

A fisioterapeuta ressalta que foi um período desafiador, já que apesar de dominar a parte técnica, o mundo online era novo e lidar com algumas frustrações foi inevitável. “Lembro da decepção que sentia ao fazer uma live e não ver retornos imediatos, como uma nova matrícula”, diz. Nos primeiros meses, ela tinha apenas 40 alunas — muitas que já praticavam pilates no estúdio e, por conta das mudanças trazidas pela pandemia, pagavam um valor simbólico.

Mais uma vez, buscou conhecimento. Desta vez, para entender sobre taxas de conversão, plataformas de ensino e estratégias de vendas. “Por um ano e meio, 80% das iniciativas fracassaram, e cheguei a pensar em desistir”, lembra. “Mas fui ajustando as ações, aprendendo e evoluindo, e a balança começou a se equilibrar”, diz.

Expansão e novos projetos

Quando bateu a primeira meta, de 300 matrículas, já traçou um novo objetivo: chegar a mil. E, de degrau em degrau, hoje tem 10 mil alunas e consolidou-se como autoridade no ensino de pilates online. “Não tenho pressa para atingir objetivos. Só quero estar um pouco melhor a cada mês, a cada ano. Para isso, preciso ter constância e compreender que os erros também trazem aprendizado”.

Mesmo com o sucesso, Vanessa não para de estudar, pois sabe que o marketing digital muda constantemente. Muitas vezes, o que funciona hoje já não vale daqui a 30 dias. Nesse sentido, uma de suas estratégias é realizar eventos mensais de lançamento — termo usado para a promoção de uma marca no universo digital — com o intuito de atrair novas matrículas. Além disso, recentemente fechou parcerias para abrir um novo canal de faturamento com a venda de suplementos alimentares e acessórios para quem quer incrementar o treino de pilates. O próximo passo é diversificar o negócio, com programas de emagrecimento e fortalecimento muscular para mulheres 50+. A ideia é transformar a empresa em um ecossistema de bem-estar.