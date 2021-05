Fiat revela SUV inédito que será entregue ao vencedor do BBB 21

Base de Argo: novo SUV é feito sobre a mesma estrutura do compacto da Fiat Base de Argo: novo SUV é feito sobre a mesma estrutura do compacto da Fiat

Há quem diga que a Juliette já está garantida como vencedora do Big Brother Brasil — e, mesmo que não leve 1,5 milhão de reais, pode faturar uma bolada como influenciadora. Só que, independentemente do participante escolhido pelo público na final do reality show, já há uma certeza: quem levar em primeiro lugar, também receberá o Progetto 363, um SUV inédito da Fiat.

Feito sobre a plataforma do Argo, compacto que ficou entre os mais vendidos no mês de abril, o novato aposta pela mesma fórmula de rivais já consagrados, como Caoa Chery Tiggo 2 e Volkswagen Nivus. Ou seja, carroceria de hatch, com algumas atualizações na dianteira e na traseira para garantir a identidade própria, além de pintura bicolor e sistema de iluminação por LED.

E caberá ao público decidir qual será o nome do modelo: Fiat Tuo, Fiat Domo e Fiat Pulse. Mas detalhes de motorização seguem sob sigilo (ainda que o fabricante já tenha indicado ser turbo flex). Atualmente, o único modelo da empresa com esse tipo de propulsor é a recém-atualizada picape Toro, que oferece o conjunto 1.3 turbo de até 185 cv — e que não deverá ser o mesmo.

“A parceria de longa data com o BBB foi importante para trazermos o Progetto 363 ao grande público. Com a websérie, deixamos o consumidor ainda mais próximo deste modelo. Tanto é que, depois de conhecer mais sobre o veículo, as pessoas poderão escolher qual nome mais combina com o modelo, numa espécie de reality nas redes sociais”, diz Malu Antonio, gerente de marketing e comunicação do Stellantis [grupo ao qual pertence o fabricante] para América Latina.

Também já foram antecipados alguns dos equipamentos que estarão disponíveis no futuro SUV, como o sistema de condução semiautônomo, que permite manter a velocidade e a distância em relação ao carro à frente sem precisar acelerar ou frear o carro. Também haverá um novo sistema de conectividade igual àquele também mostrado na Toro com Alexa e internet integrada.

