EXAME lança a segunda edição do ranking Negócios em Expansão. Saiba como inscrever sua empresa

Uma das missões da EXAME é dar visibilidade à história de lideranças empreendedoras brasileiras ao contar suas conquistas e desafios.

Reforçando o compromisso com o tema, EXAME lança oficialmente nesta quarta-feira, 1º de março, a segunda edição do ranking Negócios em Expansão, o maior anuário sobre o crescimento de empresas de pequeno e médio porte do Brasil.

Em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (do mesmo grupo de controle da EXAME), e o suporte técnico da PwC Brasil, o ranking Negócios em Expansão 2023 vai mostrar as empresas brasileiras emergentes que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

Em 2023, o ranking listará os negócios de acordo com a evolução da receita operacional líquida em 2022 — quem cresceu mais ao longo do ano passado ficará mais bem colocado no ranking.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2023

Para averiguar o crescimento das empresas, serão avaliados a receita operacional líquida anual contidas nas demonstrações contábeis (balanço patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)) referentes aos anos de 2021 e 2022.

As informações serão enviadas pelas próprias empresas participantes para a organização do anuário, que envolve times da EXAME, da PwC Brasil e do banco BTG Pactual.

Os dados de receita operacional líquida das empresas em 2021 e em 2022, bem como o crescimento percentual entre os dois anos, serão publicados em reportagem da EXAME com os resultados do ranking, prevista para circular a partir de 27 de julho de 2023.

Veja, a seguir, algumas dúvidas sobre o projeto:

Quem pode participar?

Grupos econômicos ou empresas privadas sediados no Brasil, com receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões. Grupos econômicos tais como empresas com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais deverão apresentar o seu resultado de forma consolidada.

Empresas que integrarem o ranking com os dados das demonstrações contabéis consolidadas não poderão incluir como participantes no ranking as demonstrações contabéis de suas companhias controladas. Casos específicos serão avaliados por comissão especial formada por EXAME e BTG Pactual.

Como posso participar do ranking EXAME de Negócios em Expansão 2023?

As empresas deverão enviar, até o dia 15/5/2022, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2021 e 2022 e preencher um formulário com dados cadastrais do negócio.

Os demonstrativos contábeis enviados serão então validados e compilados pela PwC Brasil. Leia aqui o regulamento completo do ranking.

As agregações e o ranqueamento das empresas serão revisados por uma comissão especial formada por membros da EXAME e BTG Pactual, para garantir a verossimilhança do ranking com a realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de participantes.

Como serão escolhidos os vencedores?

As empresas classificadas no ranking serão subdivididas em 5 categorias, sendo elas:

De R$ 2 milhões de reais a R$ 5 milhões de reais;

De R$ 5 milhões de reais a R$ 30 milhões de reais;

De R$ 30 milhões de reais a R$ 150 milhões de reais;

De R$ 150 milhões de reais a R$ 300 milhões de reais;

Novatas

Serão consideradas como Novatas as empresas aos quais, a partir de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, possuem CNPJ aberto no ano de 2022.

Após cuidadosa revisão e validação, os vencedores do ranking EXAME Negócios em Expansão serão as empresas ou grupos econômicos que apresentarem o maior crescimento de receita operacional líquida anual entre 2021 e 2022, nas suas respectivas agregações.

O ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, contendo os vencedores e respectivos dados financeiros, está previsto para ser publicado no dia 27/07/2023.

Quem participou em 2022?

A primeira edição do projeto, em 2022, teve a participação de 205 empresas de 17 estados brasileiros. Veja aqui a reportagem com as histórias das empresas mais bem colocadas e as informações financeiras das empresas classificadas para o ranking.

De que maneira posso usar a premiação?

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar. Algumas das maneiras pelas quais os vencedores e empresas melhor ranqueadas podem se destacar:

Assinaturas de e-mail

Imprensa e publicidade;

Campanhas de marketing

Exposição em websites

Programas de incentivo interno

Recrutamento e retenção

Relações com investidores

Material promocional

Sinalização em conferências e eventos

Banners e sinalização ao ar livre

Vídeos promocionais

Relatórios anuais

Envio de informações relativas à participação e ao processo de premiação

Ganhar o destaque no ranking EXAME também permite se destacar dentro de sua própria organização, possibilitando maior visibilidade em toda a sua indústria e setor, bem como melhor retenção de pessoal e maior reconhecimento profissional e pessoal.

Quero patrocinar o ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, como posso entrar em contato?

Ficamos felizes com o seu interesse em patrocinar o ranking, pedimos que entre em contato através do e-mail Publicidade@exame.com

Caso eu ainda tenha dúvidas sobre o ranking, como posso entrar em contato?

Em caso de dúvidas adicionais não sanadas pelo regulamento, pedimos que entre em contato através do e-mail negociosemexpansao@exame.com

