Evento gratuito reunirá grandes nomes do mercado para discutir empreendedorismo feminino; assista

De acordo com a edição mais recente do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), principal pesquisa sobre empreendedorismo do mundo, o Brasil tem hoje cerca de 52 milhões de empreendedores. Destes, 30 milhões são mulheres.

O número coloca o Brasil na sétima posição do ranking de países com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Um dado animador, especialmente se considerarmos a disparidade de gênero existente no mercado de trabalho como um todo.

E é justamente para incentivar que o protagonismo feminino nos negócios continue crescendo que a EXAME promove, nos dias 8 e 30 de março, mais uma edição do evento Agora é que São Elas.

Agora é que São Elas 2023

Resultado de uma parceria entre a EXAME e a Aladas (plataforma de cursos digitais que visa encorajar, capacitar e apoiar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras), a terceira edição do evento deve reunir grandes lideranças femininas em oito painéis de debate.

Dentre as convidadas, estão nomes como Tayná Leite (gerente sênior de Direitos Humanos do Pacto Global da ONU); Ana Fontes (fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME); Renata Malheiros Henriques (coordenadora nacional do programa de empreendedorismo voltado às mulheres Sebrae Delas) e Andrea Bisker (fundadora e CEO da Spark:off).

Programação Agora é que São Elas 2023

Com transmissão virtual e inscrições totalmente gratuitas, o encontro pretende trazer luz a temas importantes para o processo de empoderamento e emancipação feminina, como carreira, finanças, maternidade, saúde mental, sexo e envelhecimento. Veja, abaixo, o tema de cada um dos painéis.

Dia 1 (08/03)

9h às 9h45 Sozinhas? Jamais!

Sozinhas? Jamais! 9h45 às 10h30: Pelo direito de envelhecer

Dia 2 (30/03)

9h às 9h30 A difícil arte das escolhas

A difícil arte das escolhas 9h30 às 10h15 O "não" que eu não disse

O "não" que eu não disse 10h15 às 10h45 Vieses ONU

Vieses ONU 10h45 às 11h30 O que eu vejo no espelho

O que eu vejo no espelho 11h30 às 12h30 Fertilidade e sexo

Fertilidade e sexo 12h30 às 13h30 As dores e as delícias de liderar

Para acompanhar os painéis, basta se inscrever na página oficial do Agora é que São Elas. A inscrição é 100% gratuita e representa uma oportunidade única para mulheres que sonham em abrir ou alavancar os seus negócios em 2023.

