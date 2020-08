Evento com 270 palestrantes de 15 países debate o futuro do varejo

Precisamos falar sobre o futuro do varejo. A pandemia do novo coronavírus acelerou debates sobre as mudanças no setor que precisam ser analisadas globalmente. Essa é a visão de Marcos Gouvêa de Souza, sócio da consultoria de varejo Gouvea, e que vai realizar, de 13 a 19 de setembro, o maior evento virtual sobre varejo do mundo, o Global Retail Show 2020.

Serão 270 palestrantes e 150 horas de conteúdo, com pesquisa e curadoria realizada em 15 países. Entre os convidados estarão Peter Diamandis, fundador da Singularity University, Rudolph Giuliani, assessor de Donald Trump, Matthieu Caloni, das Galerias Lafayette, além de empresários e executivos brasileiros como Abilio Diniz, Artur Grynbaum, Fábio Coelho.

“O primeiro grande objetivo do evento é aprender a partir de uma visão global o que é o processo de retomada“, diz Gouvêa. Segundo ele, a aceleração da digitalização traz desafios adicionais aos varejistas, que vão demandar mudanças profundas. No Brasil, segundo sua projeção, a pandemia vai ampliar a fatia do e-commerce de 5% para 10% do varejo total.

“De uma hora para a outra, por contingência, as pessoas descobriram a conveniência e a facilidade do e-commerce. O resultado, em efeitos macro, é uma queda geral de preços e de rentabilidade. Os varejistas precisarão ter muito mais foco na eficiência operacional para equilibrar o resultado final”, diz o especialista.

Como reduzir essa pressão na margem? Uma necessidade, segundo Gouvêa, é levar emoção ao varejo online. Como? Lives, realidade aumentada e outras alternativas que despontam em países como a China tendem a se tornar cada vez mais comuns no Brasil, afirma.

“Discutir temas macro como esse é a ambição pela qual nasceu o projeto. Vamos interconectar 15 países com análises sobre transformações aceleradas pela pandemia e o impacto que pode trazer aos países, com foco especial no Brasil”, diz.

Há outras mudanças em curso, que serão tema dos 65 painéis de discussão do evento. “A pandemia acelerou o movimento dos fabricantes de bens de consumo de ir direto para o varejo”, afirma Gouvêa. Isso vale para fabricantes de eletrodomésticos, roupas e calçados turbinando suas lojas online, mas até para fabricantes de sabão em pó criando projetos de lavanderias dentro de condomínios.

“A ideia é precipitar uma visão holística trazendo líderes que inspiram líderes para compartilhar suas experiências. Uma curadoria azeitada para contribuir para que a retomada possa ser mais rápida e inteligente”, afirma. “Queremos trazer mais elementos para um amplo repensar do consumidor ao empresário. Como se reposicionar e o que fazer de prático para melhorar a eficiência dos negócios”.

Nas próximas semanas a EXAME vai trazer novas reportagens sobre o Global Retail Show 2020 — incluindo uma pesquisa exclusiva sobre os novos hábitos de consumo em 15 países.

Mais detalhes sobre o evento aqui (www.globalretailshow.com