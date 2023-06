Este será o foco estratégico das empresas nos próximos 5 anos, diz Fórum Econômico Mundial

Segundo o relatório The Future of Jobs, divulgado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, pelo menos sete em cada 10 empresas devem adotar a inteligência artificial até 2027.

O documento aponta que os empregos de crescimento mais rápido nos próximos anos também serão impulsionados pela tecnologia – com cargos como analistas e cientistas de dados, especialistas em big data, especialistas em aprendizado de máquina de inteligência artificial e profissionais de segurança cibernética crescendo, em média, 30% até 2027.

“A capacitação tecnológica, especificamente em IA e big data, se tornará mais importante e as estratégias de habilidades das empresas se concentrarão nisso nos próximos cinco anos [...]O treinamento de funcionários para utilizar IA e big data será priorizado por 42% das empresas pesquisadas”, diz o documento.

Minicurso virtual gratuito sobre Inteligência Artificial aplicada aos Negócios está com vagas abertas. Garanta aqui a sua vaga!

Mas não é de hoje que as organizações se atentaram para a importância de implementar a nova tecnologia em suas operações para que se mantenham competitivas. No ano passado, uma pesquisa global da IBM já indicava que mais de 40% das empresas brasileiras utilizavam ativamente alguma forma de IA em seu dia a dia.

Nesse contexto, não é difícil perceber que aqueles que optarem por ignorar o potencial revolucionário da inteligência artificial nos negócios ficarão para trás.

E foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu o curso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios, que está com vagas abertas para a próxima edição. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 18 de junho.

Com o objetivo de capacitar gestores e líderes empresariais para usar a IA a favor de seus negócios, o conteúdo será transmitido virtualmente ao longo de quatro encontros – e promete aprofundar as discussões sobre os impactos do uso da inteligência artificial no mercado.

“A gente fala sobre contexto histórico, como e por que a inteligência artificial está entrando no DNA dos negócios, de onde vêm e quais são os principais conceitos relacionados a ela. Depois, trazemos quatro cases práticos de IA aplicada nas áreas de operações, varejo, educação e finanças – além de abordarmos os impactos sociais e os limites da IA. Por fim, terminamos as aulas com um bônus: uma AI Canvas desenvolvida em Harvard, que os alunos podem usar com seus times para orientar suas iniciativas de inteligência artificial – um bom caminho para aqueles que desejam começar um projeto de IA”, adianta o engenheiro de softwares e professor do curso Miguel Lannes Fernandes.

Para garantir a sua vaga gratuitamente, basta preencher o formulário de interesse na página oficial do curso.

NÃO FIQUE PARA TRÁS! PARTICIPE DO CURSO DE IA APLICADA AOS NEGÓCIOS E APRENDA A ELEVAR OS RESULTADOS DA SUA EMPRESA COM A AJUDA DE FERRAMENTAS COMO CHATGPT, COPILOT E OUTRAS!