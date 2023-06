Economia verde, Net Zero e mercado de carbono: confira todos os temas do Mês do ESG da EXAME

Com dezenas de painéis e palestrantes, o Mês do ESG da EXAME chega à metade. Com início no dia 1º, a programação se estende até 30 de junho e pode ser acompanhada após uma inscrição simples no site oficial do evento. Os próximos painéis abordarão temas como Economia verdade, NetZero e mercado de carbono. Clique aqui para se inscrever.

De 19 a 23 de junho, os painéis abordarão as oportunidades de desenvolvimento e geração de empregos; o papel e desafios do setor privado na transição para o NetZero e as oportunidades e desafios da economia circular.

Na semana seguinte, de 26 a 30 de junho, os temas serão sobre o uso racional da água, combate à poluição, saneamento e marco de saneamento; como o mercado de carbono pode gerar riqueza e preservação; e o papel do mercado financeiro no avanço da agenda ESG.

Programação completa Mês do ESG

Confira a programação completa do Mês do ESG a seguir:

DIA 19 DE JUNHO - 10h00

Economia verde: oportunidade de desenvolvimento e geração de empregos

DIA 20 DE JUNHO - 10h00

Net Zero: o papel e desafios do setor privado na transição para o baixo carbono

DIA 22 DE JUNHO - 10h00

Economia circular: desafios e oportunidades

DIA 26 DE JUNHO - 10h00

Água: matéria prima fundamental. Oportunidade de discutir sobre uso racional da água, combate à poluição, saneamento e marco de saneamento.

DIA 27 DE JUNHO - 10h00

Mercado de carbono, gerando riqueza e preservação.

DIA 28 DE JUNHO - 10h00

Finanças sustentáveis: o papel do mercado financeiro no avanço da agenda ESG

DIA 29 DE JUNHO - 10h00

Desafios e Oportunidades da agenda ESG

