Este casal aposta R$ 150 milhões no futuro da saúde e bem-estar

A Invest Tech, gestora de fundos de venture capital e private equity com mais de R$ 500 milhões sob gestão, e o The Collab, hub de deep tech e especialista em saúde, anunciam uma parceria para impulsionar o setor de saúde e bem-estar no País. A expectativa é captar até R$ 150 milhões em um primeiro veículo, que está em fase de estudo de viabilidade junto ao mercado.

O propósito da parceria é impulsionar "empresas transformadoras" do setor da saúde. Para isso, o grupo pretende estruturar novos instrumentos financeiros voltados ao setor, entre eles um Fundo de Investimento em Participações (FIP). Ao contrário do modelo tradicional, o investimento no FIP visa também acelerar o crescimento das empresas, oferecendo suporte além do capital.

Saúde como foco

Cada empresa apoiada futuramente pelos mecanismos estruturados será integrada ao Health Transformation Program, um programa criado pela parceria entre a Invest Tech e o The Collab.

Assim, além de acesso a capital, as empresas poderão contar com mentoria de especialistas, conexão com hospitais, universidades, corporações estratégicas e uma rede voltada a gerar impacto real no setor.

“Criamos um diferencial raro: capacidade técnica e estratégica para investir, acelerar e transformar empresas. É mais valor para as investidas, mais retorno para os investidores e um legado relevante para o setor”, diz Felipe Zaghen, CEO Sócio da Invest Tech.

Quem está por trás?

O The Collab, localizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi fundado por Diego Aristides e Priscila Toledo em 2024. Como um venture builder, o hub ajuda startups não só com recursos financeiros, mas também no desenvolvimento de seus produtos e modelos de negócios.

Há treze anos juntos, o casal acredita que a capital brasileira tem o potencial de se transformar em uma cidade inteligente ("smart cities", em inglês, quando a tecnologia é utilizada para melhorar a gestão e vivência de algum lugar).

Aristides é ex-CTO do Hospital Sírio-Libanês. Durante a passagem pelo hospital, liderou projetos de destaque, como o desenvolvimento do primeiro Health Lake da América Latina, em parceria com a AWS. Além disso, foi responsável pela criação do ALMA Sírio-Libanês, um braço de inovação do hospital dedicado ao desenvolvimento de ferramentas digitais para a saúde.

Já Toledo traz mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, focada na automação e gestão de processos. “Temos um olhar muito profundo para a experiência e o modo como o letramento e a capacitação podem impulsionar as pessoas envolvidas”, diz a empreendedora.

A Invest Tech, por sua vez, é uma gestora de fundos com 20 anos de experiência no mercado de venture capital e private equity. A empresa tem um portfólio diversificado no setor de saúde e já investiu em empresas de destaque, como Huntington Medicina Reprodutiva e IntuitiveCare.

(Com informações de Mateus Omena)