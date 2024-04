Quais são as cidades mais inteligentes do mundo?

Em abril, foi divulgada a quinta edição do Smart City Index, índice elaborado pelo Institute for Management Development (IMD) que traz as cidades mais inteligentes do mundo. São avaliados aspectos econômicos, tecnológicos, ambientais e de qualidade de vida.

O levantamento considera dados coletados em 142 cidades por todo o mundo. São colhidas respostas de 120 residentes em cada município.

De acordo com o IMD, uma cidade inteligente é "um ambiente urbano que aplica a tecnologia para aumentar os benefícios e diminuir as deficiências da urbanização para seus cidadãos."

O estudo revela um panorama de como a infraestrutura e a tecnologia em determinado local podem impactar sua performance e a qualidade de vida de seus moradores.

Segundo o instituto, na maioria das cidades do topo da lista, foram registrados investimentos contra desigualdades e a favor da inclusão, além de esforços no sentido da inovação.

"Com muito poucas exceções, as cidades no top 20 estão geograficamente localizadas em áreas onde ambientes sociais e econômicos são relativamente previsíveis, mesmo com o clima global geral de incertezas", diz o levantamento.

Confira, a seguir, as dez cidades mais inteligentes do mundo:

Zurique, Suíça Oslo, Noruega Canberra, Austrália Genebra, Suíça Singapura Copenhague, Dinamarca Lausanne, Suíça Londres, Inglaterra Helsinque, Finlândia Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Com informações da CNBC.