Estado alemão vai aprovar fábrica de 5 bilhões de euros da Tesla

O estado alemão de Brandemburgo convocou uma coletiva de imprensa para a sexta-feira para anunciar aprovação para início de operações de uma fábrica de 5 bilhões de euros da Tesla perto de Berlim, se certas condições forem atendidas.

"O procedimento de aprovação para a fábrica de carros elétricos e baterias da empresa norte-americana Tesla em Gruenheide, em Brandemburgo, está quase concluído", disse o governo estadual em comunicado.

A Tesla aguarda há meses a aprovação de uma licença para iniciar a produção na fábrica e no complexo de baterias em Gruenheide, perto de Berlim, em meio a protestos locais.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, tornou conhecida sua irritação com a legislação e burocracia alemã, dizendo em uma carta às autoridades no ano passado que os complexos requisitos de planejamento do país estavam em desacordo com a urgência necessária para se combater as mudanças climáticas.

Musk esperava ter a fábrica - decisiva para suas ambições de conquistar o mercado europeu, onde a Volkswagen atualmente detém a vantagem com uma participação de 25% nas vendas de veículos elétricos ante 13% da Tesla - em funcionamento há seis meses.

Após atrasos, Musk disse em outubro do ano passado que esperava ver a instalação em operação até dezembro. A empresa ainda não atualizou seu cronograma para o lançamento.