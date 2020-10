Esse é o item mais pedido no iFood em todo o Brasil

Os hambúrgueres, sejam os gourmets ou de redes de fast food, foram os itens mais pedidos em todo o Brasil durante a quarentena pelo iFood. Com uma média de 7 milhões de itens pedidos por mês, ele é o item mais consumido pelos brasileiros em quatro regiões do país: Sul, Norte, Nordeste e Centro Oeste. Perde apenas no Sudeste, onde a prática esfiha figura em primeiro lugar e o hambúrguer está na segunda colocação.

A pizza, claro, continua sendo um item de alta relevância, principalmente na cidade de São Paulo. O ranking, porém, contabiliza itens. Como a pizza serve de duas a três pessoas, enquanto os outros são individuais, a sua contagem não é tão grande como a de hambúrgueres ou esfihas.

Outras curiosidades foram o aumento no pedido de comida japonesa no Sul e os refrigerantes como destaque em todas as regiões do país, revela levantamento da plataforma de delivery.

Entre os itens que tiveram o maior aumento nas vendas desde o início da quarentena estão os pães, com alta de 277%, e sobremesas, com alta de 203%. Já pedidos com peixes e frutos do mar aumentaram 148% no período.

O café da manhã, que até então não era uma grande ocasião de consumo para as plataformas de alimentos, foi o período em que os pedidos mais aumentaram para o iFood. Durante a semana, os pedidos para o café cresceram 145% e, nos finais de semana, 232%, desde março. Durante a semana, o almoço também viu aumento de 47% nos pedidos – e alta de 78% aos finais de semana. No período de descanso, os pedidos para o lanche da tarde também tiveram destaque, com alta de 71%.

O número de pedidos subiu quase 50% em seis meses. Com 30,6 milhões de pedidos em março, esse número chegou a 44,6 milhões de pedidos em agosto. Já o número de restaurantes cresceu de 160 mil para 236 mil de março a agosto deste ano.

Veja abaixo os itens mais pedidos em cada região brasileira:

Sudeste

1º – Esfiha

2º – Hambúrguer

3º – Refrigerante

4º – Carne

5º – Sanduíche e Wrap

Nordeste

1º – Hambúrguer

2º – Carne

3º – Refrigerante

4º – Pizza

5º – Sanduíche e Wrap

Norte

1º – Hambúrguer

2º – Carne

3º – Refrigerante

4º – Sanduíche e Wrap

5º – Pão

Sul

1º – Hambúrguer

2º – Sanduíche e Wrap

3º – Refrigerante

4º – Sushi e sashimi

5º – Carne

Centro-Oeste

1º – Hambúrguer

2º – Carne

3º – Refrigerante

4º – Sanduíche e Wrap

5º – Açaí