Entenda como o novo corte no IPI irá afetar o preço dos veículos

Na última semana, o governo federal ampliou o corte sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 35%. A redução de 10% se soma aos outros 25% que já haviam sido anunciados em um decreto publicado em fevereiro.

A medida tem o intuito de baratear o custo de produção de alguns itens para estimular a economia. Porém, nem todos os produtos foram incluídos no novo decreto. Os carros, por exemplo, seguem com redução de alíquota menor, de 18,5%.

Segundo fontes consultadas por EXAME, dessa vez o desconto irá afetar apenas picapes diesel e flex com peso bruto de até cinco toneladas. A alíquota que era de 8% já havia sido reduzida para 6,52% em fevereiro. Agora, cai ainda mais, para 5,2%. “Para os outros veículos, nada muda”, diz Cássio Cássio Pagliarini, sócio da Bright Consulting.

“A redução anterior (de fevereiro) pouco impactou as picapes, por isso elas entraram nesse decreto, foi uma questão de adequação de mercado. Porém, isso pouco deve contribuir, de fato, com a redução dos preços em meio ao cenário de inflação em alta”, completa Milad Kalume Neto, gerente de negócios da Jato Dynamics do Brasil.

Entretanto, se toda a redução de IPI fosse aplicada, sem levar em consideração outras questões como aumento dos custos, o preço das picapes poderá ser reduzido em até 1,23%.

Cada vez mais representativo no mercado brasileiro, o segmento de picapes teve alta de 25,2% em 2021, com um total de 360 mil unidades comercializadas, segundo números da Fenabrave.

Pensando nisso, EXAME calculou quando poderá ficar o preço de alguns modelos mais populares do Brasil com o corte de IPI. A lista, a seguir, considera o preço de entrada dos veículos, com cabine dupla.

Veja, a seguir, os novos preços das picapes com a redução do IPI:

Fiat Strada

Preço atual: A partir de R$ R$ 102.990

Possível preço com a redução de IPI: R$ 101.723,22

Saveiro Cross Cabine Dupla

Preço atual: A partir de R$ 122.900

Possível preço com a redução de IPI: R$ 121.388,33

Fiat Toro

Preço atual: A partir de R$ 187.090

Possível preço com a redução de IPI: R$ 184.788,79

Ford Ranger

Preço atual: A partir de R$ 232.090

Possível preço com a redução de IPI: 229.235,29

Chevrolet S10

Preço atual: A partir de R$ 238.290

Possível preço com a redução de IPI: R$ 235.359

Toyota Hilux

Preço atual: A partir de R$ 240.380

Possível preço com a redução de IPI: R$ 237.423,32