Enel investe pesado em rede elétrica. Veja o que muda para o consumidor

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, investiu mais de 1 bilhão de reais em sua rede no período de janeiro a setembro deste ano – 44% mais em relação ao mesmo período do ano passado. As iniciativas têm o objetivo de melhorar a qualidade do serviço para os mais de 7,4 milhões de clientes atendidos pela companhia.

Para tornar a rede mais resistente às intempéries climáticas e diminuir a interferência de fatores externos, como a queda de galhos de árvores sobre os fios de média tensão, neste ano, a distribuidora adicionou 140 quilômetros de rede elétrica compacta (mais resistente) e realizou 373.000 podas de galhos de árvores localizados próximo à rede.

A Enel fez ainda manutenções preventivas em 1.330 quilômetros de rede aérea e a substituição de 1.452 transformadores com o intuito de modernizar o sistema.

Experiência do cliente

Fazem parte dos esforços da empresa para melhorar a experiência dos clientes investimentos em automação, com a instalação de cerca de 2.020 equipamentos de telecontrole. Essas tecnologias proporcionam mais agilidade e flexibilidade na operação da rede e no atendimento aos consumidores.

Com os investimentos, a empresa espera diminuir o tempo de interrupção de energia e o prazo de restabelecimento do fornecimento com comandos remotos, realizados diretamente pela Central de Operações da concessionária.

Outra novidade é a ampliação na quantidade de equipamentos de automação e proteção – os chamados religadores –, que são dispositivos que desligam a rede e a religam automaticamente, em fração de segundos, quando um objeto encosta temporariamente nos cabos elétricos, evitando que problemas passageiros e transitórios possam desligar definitivamente a rede.

Nesses casos, a Enel consegue evitar o envio de equipes, e os clientes são impactados apenas com uma leve “piscada” na energia. O fornecimento continua.

Outra ação importante é o monitoramento do crescimento urbano das regiões. “Temos um plano consistente de investimento em expansão e modernização do nosso sistema elétrico, trazendo tecnologias de ponta e evoluindo na transformação digital da rede. Além do reforço constante das ações de manutenção preventiva e segurança”, afirma Gino Celentano, diretor de Infraestrutura e Redes da Enel no Brasil.

Grandes obras – e o impacto nos bairros

Em toda a sua área de concessão, a Enel está ampliando e modernizando seu parque que conta com mais de 150 subestações.

Entre os destaques estão as subestações Regis, Sumaré, Franca, Itapevi e Guarapiranga, que contaram com investimentos da 34 milhões de reais neste ano em obras de ampliação de capacidade, beneficiando mais de 144.000 clientes.

Em maio deste ano, a Enel também deu início à modernização da Linha de Transmissão Subterrânea (LTS) Centro-Augusta. O projeto, que irá demandar um investimento total de 26,5 milhões de reais, beneficiará 13.000 clientes comerciais, residenciais e poder público dos bairros da Santa Cecília, Bela Vista, Consolação, Jardim Paulista e Higienópolis, região central da capital paulista.

Esse projeto consiste em uma linha de transmissão subterrânea que aumentará em 2,8 quilômetros de extensão. O reforço na capacidade do sistema de subtransmissão traz mais confiabilidade e segurança ao sistema elétrico, melhorando a qualidade do fornecimento de energia e viabilizando a instalação de novos prédios residenciais e estabelecimentos comerciais na localidade.

Na região do bairro do Ipiranga, na zona sul da capital, a concessionária está investindo 10 milhões de reais em uma nova linha de distribuição subterrânea. A obra vai beneficiar locais de grande movimentação, como o Museu do Ipiranga, além de valorizar a estética da região com uma rede elétrica subterrânea e integrada ao mobiliário urbano.

No total, a obra prevê a remoção de 260 postes em 11 vias na região do Parque da Independência. Em uma extensão total de 2,6 quilômetros, a intervenção tem previsão de conclusão para agosto de 2022, com a conversão da rede elétrica aérea para subterrânea, beneficiando 880 clientes, incluindo residências e pequenos comércios, Museu de Zoologia, Capela Sagrada Família e Santa Paulina, hospital do Ipiranga, e o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga, símbolo da região.

Inovação no setor elétrico

Outro importante projeto desenvolvido pela empresa neste ano foi a instalação de medidores inteligentes de energia elétrica para alguns clientes. O investimento total no projeto é de 227 milhões de reais, sendo que 121 milhões de reais são com recursos de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Essa iniciativa já beneficiou mais de 100.000 clientes com a troca do medidor. Ao todo, serão 300.000 novos medidores instalados nos bairros de Pirituba e Perus, com previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2022. Esses equipamentos são 100% fabricados no Brasil, gerando emprego e renda e contribuindo para a inserção do país na indústria 4.0, confirmando nosso compromisso de construir a distribuidora do futuro: mais digitalizada, eficiente, sustentável e preparada para a transição energética, ora em curso.

“Projetos importantes como esse demonstram a liderança da Enel em um momento de grandes transformações do setor elétrico, preparando a rede para conectar veículos elétricos e a geração solar distribuída, contribuindo para o crescimento sustentável da cidade e para a construção de um futuro neutro em carbono nos grandes centros urbanos", reforçou Max Xavier, presidente da Enel Distribuição São Paulo.

Sustentabilidade

Em termos de sustentabilidade, a Enel destaca algumas novidades, como 18 obras de eficiência energética, em andamento ou concluídas, por meio de Chamada Pública de Projetos, totalizando 11,1 milhões de reais em investimentos, com trocas de 81.000 lâmpadas antigas por modelos LED, mais eficientes e econômicas, no setor de iluminação pública, prédios públicos e privados, além da instalação de mais de 3.500 placas solares fotovoltaicas e troca de 212 sistemas de refrigeração e ar-condicionado.

Este ano também foi marcado pela troca de 2.400 geladeiras antigas por modelos novos e mais econômicos com selo A do Procel, além de beneficiar a população com a substituição de mais de 128.000 lâmpadas comuns por modelos LED, que são mais eficientes e economizam até 80% de energia.

Deste montante, 37.000 lâmpadas e 1.200 geladeiras foram trocadas nas ações sociais do projeto Smart Meter (medidores inteligentes), contemplando moradores dos bairros de Perus e Pirituba, regiões onde a iniciativa está sendo implantada.

Nessas ações sociais, foram investidos 500.000 dólares em projetos de eficiência energética, incluindo 14.600 diagnósticos energéticos nas residências e a doação de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis para as regiões de ação dos líderes comunitários.

Na área de reciclagem, o programa Ecoenel beneficiou 9.748 clientes com 316.000 reais em bônus na conta de energia por meio da destinação de 873.300 quilos de material reciclável nos dez ecopontos da concessionária espalhados pela sua área de concessão.

Já com o projeto Hortas em Rede, a distribuidora gerou uma renda de cerca de 280.000 reais aos agricultores das hortas com a produção de 121 toneladas de alimentos.

Para reforçar o compromisso com a Economia Circular e o fomento ao empreendedorismo nas comunidades, por meio do Enel Compartilha Empreendedorismo, foi desenvolvida a Coleção Energia – de roupas e acessórios feitos do reaproveitamento de uniformes da Enel e da Azul Linhas Aéreas – em parceria com a ONG Costurando Sonhos Brasil, de Paraisópolis, em que toda a renda arrecadada com a venda das peças será revertida ao projeto.

Além do mais, em 2021, a distribuidora beneficiou cerca de 4.500 pessoas do Centro Educacional Infantil Luz e Lápis, que é apoiado pela Enel Distribuição São Paulo há mais de 30 anos.

Atendimento ao cliente

Além dos investimentos na rede elétrica, a concessionária vem investindo em novos canais digitais de relacionamento para trazer ainda mais comodidade e agilidade no relacionamento com seus consumidores.

Com o isolamento social causado pela covid-19, os canais digitais da concessionária (Agência Virtual, aplicativo para iOS e Android, WhatsApp, call center) ganharam ainda mais importância para entregar não só uma infraestrutura melhor aos clientes como também um atendimento multicanal personalizado.