Grupo Boticário: linha de crédito para fornecedores atrelada a metas ESG

O Grupo Boticário, que tem a sustentabilidade embutida em seu modelo de negócio, quer ajudar seus fornecedores a também atuarem de forma responsável com o planeta e a sociedade. Em parceria com o Itaú BBA, a empresa lançou o Risco Sacado ESG, uma linha de crédito com condições especiais para fornecedores que adotem práticas ambientais, sociais e de governança.

O produto possibilita a antecipação de recebíveis – o chamado risco sacado –, operação financeira que se assemelha a uma linha de crédito. Na prática, ela permite que o fornecedor adiante o recebimento de suas vendas junto às instituições financeiras de maneira simples e rápida.

O parceiro que já fizer parte da plataforma Facilita da Mooz, fintech do Grupo Boticário criada para prover serviços financeiros à cadeia da empresa, e cumprir com os requisitos determinados pelo programa em relação às melhores práticas ESG, poderá ter acesso a taxas mais atrativas.

“O Risco Sacado ESG é um importante passo por incluir não apenas um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, mas toda a sua cadeia ao redor da temática ESG, contribuindo positivamente com todo o ecossistema”, diz Pedro Andrade, diretor de Tesouraria do Grupo Boticário.

Pedro Andrade, diretor de Tesouraria do Grupo Boticário: compromissos em ESG vão além da operação

De olho em metas ESG

O Risco Sacado ESG, cujo modelo é inédito no segmento, incentiva uma atuação ainda mais responsável dos fornecedores do Grupo Boticário, que há anos acompanha de perto seu ecossistema e o de seus parceiros. Inicialmente, a novidade estará disponível para um grupo pré-selecionado de fornecedores.

Para ter acesso ao produto, será avaliado o cumprimento de indicadores relacionados à diversidade em cargos de liderança; utilização e redução de volume de água consumido na cadeia produtiva; energia renovável; redução das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e no volume de resíduos gerados na cadeia, entre outros.

Uma Beleza de Futuro

A iniciativa faz parte dos Compromissos Para o Futuro, 16 metas socioambientais divulgadas pelo Grupo Boticário para o desenvolvimento sustentável até 2030.

A empresa acredita que é possível incentivar e impactar outros negócios a adotarem modelo de gestão ESG, além de trazer benefícios mais atrativos aos fornecedores. “Neste ano, assumimos compromissos que vão além da nossa operação e estão conectados a todo o ecossistema da beleza, que só será transformado a partir da criação de produtos como o Risco Sacado ESG", afirma Andrade.

Potencial de impacto

Luiza de Vasconcellos, head de Negócios ESG do Itaú BBA, acredita que o produto financeiro criado em parceria com o Grupo Boticário reforça o compromisso de ambas as empresas com o processo de transição para uma economia mais sustentável e tem grande potencial de ser replicado.

“Com o Risco Sacado ESG expandimos o potencial de impacto positivo dos nossos produtos e serviços para além de nossos clientes diretos, chegando também à cadeia de fornecedores, em uma construção colaborativa”, aponta. “Adotando uma lógica positiva de incentivo às boas práticas ESG, vamos pavimentar o caminho para finanças cada vez mais sustentáveis.”

O tamanho do Grupo Boticário dá uma dimensão do potencial do produto lançado. Presente em 15 países com as marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, BeautyBox, Multi B, Vult, Beleza na Web e O.u.i, a empresa tem mais de 13.000 colaboradores diretos e 40.000 pessoas que trabalham na maior rede de franquias de beleza do mundo, hoje presente em 1.780 cidades brasileiras.

Para fazer uma empresa desse porte – com laboratório, fábrica, áreas de inovação, tecnologia, logística, marketing e varejo – rodar em 40.000 pontos de venda no varejo, o grupo conta com a ajuda de centenas de parceiros e fornecedores mapeados.

Colocando esse ecossistema para atuar de forma responsável com o planeta, a sociedade e os consumidores, o Grupo Boticário vai justamente ao encontro de seu próprio propósito: transformar o mundo por meio da beleza.