Empresa que desencalhou navio em Suez é escalada para nova missão

Por Augusta Saraiva e Cindy Wang, da Bloomberg

Evergreen Marine contratou a empresa que liberou o navio porta-contêineres gigante Ever Given no ano passado, quando encalhou por quase uma semana, interrompendo o comércio global por meses, para fazer o mesmo com seu navio encalhado perto da capital dos EUA.

A transportadora taiwanesa se uniu à Donjon-Smit para libertar o Ever Forward, o navio que está encalhado na baía de Chesapeake, perto de Baltimore, desde a noite de domingo, disse a Evergreen em comunicado enviado por e-mail na sexta-feira. O salvador é uma joint venture entre Donjon Marine e Smit Salvage Americas, subsidiária da empresa com sede na Holanda responsável por encerrar a saga de seis dias no Canal de Suez em março passado. A empresa também foi contratada para ajudar com a embarcação que pegou fogo transportando cerca de 4.000 carros de luxo na Europa no mês passado.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME.

A equipe da Donjon-Smit trabalha ao lado de arquitetos navais, mergulhadores e da Guarda Costeira dos EUA para libertar o navio, disse o diretor executivo da Maryland Port Administration William P. Doyle na quinta-feira no Twitter. Não houve vazamento de combustível, ferimentos ou danos aparentes à embarcação, e o comércio está entrando e saindo de Baltimore ininterruptamente, acrescentou Doyle.

Especialistas no local avaliam a condição de aterramento da embarcação, o peso da carga a bordo e a amplitude das marés em seu local como parte de seus esforços para elaborar um plano de reflutuação, disse o comunicado da Evergreen.

O navio com bandeira de Hong Kong encalhou depois de partir do Terminal Marítimo Seagirt localizado no Porto de Baltimore e não se moveu desde então, de acordo com dados de mapeamento compilados pela Bloomberg. A embarcação de 334 metros (1.096 pés) está prevista para atracar no terminal internacional Virginia em 23 de março.

Nathan Strang, diretor de gerenciamento de rotas comerciais oceânicas da empresa de logística Flexport, disse que o cronograma provavelmente é “otimista”, porque o Ever Forward está “muito bem preso” em comparação com seu navio irmão, que só teve sua proa presa.

No entanto, a embarcação não está bloqueando o tráfego no momento e pode causar “aborrecimento e frustração”, mas é improvável que interrompa o comércio global da mesma forma que o Ever Given há um ano, disse Strang.

Donjon-Smit não respondeu a vários pedidos de comentários.