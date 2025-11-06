Empresa do agro cresce 16% e aposta em IA e franquias para escalar

O agronegócio brasileiro tem enfrentado uma das fases mais desafiadoras dos últimos anos.

Alta nos juros, acesso limitado a crédito, preços em queda e mudanças climáticas mais severas exigem dos produtores decisões mais rápidas, maior controle sobre os custos e, principalmente, capacidade de adaptação.

É nesse contexto que empresas de tecnologia como a Aegro vêm ganhando espaço.

Fundada em 2014, em Porto Alegre, por quatro engenheiros formados em Ciência da Computação pela UFRGS — Francisco Gerdau Borja, Paulo Silvestrin, Pedro Dusso e Thomas Rodrigues — a Aegro desenvolve ferramentas para gestão rural, com foco em pequenos e médios produtores.

A plataforma conecta dados da lavoura com dados financeiros e permite ao agricultor acompanhar custos por talhão, fluxo de caixa e outros indicadores de forma centralizada, pelo computador ou celular.

A empresa foi uma das classificadas para o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior prêmio do empreendedorismo brasileiro e a principal lista das companhias que mais crescem no país.

A Aegro ficou na posição 145 entre as empresas com receita operacional líquida entre 5 e 30 milhões de reais. Em 2024, a empresa faturou 23,1 milhões de reais, crescimento de 16% em relação ao ano anterior.

A nova fase da Aegro também marca uma mudança importante na liderança. Pedro Dusso, que ocupava o cargo de CEO desde a fundação, passou a se dedicar exclusivamente à área de produto e inovação.

Quem assume o comando é Mauricio Schneider, um nome conhecido no setor, com mais de 15 anos de experiência no agronegócio. Schneider já era investidor e conselheiro da Aegro antes de aceitar o convite para liderar a empresa.

"Assumo porque acredito no potencial da Aegro. Temos um produto com DNA de campo e uma base de hipóteses validadas. Quero acelerar a execução e ampliar o alcance", diz Schneider.

A prioridade nos próximos anos será escalar a operação, aumentar a retenção de clientes e melhorar o uso da plataforma no dia a dia das fazendas.

Para os fundadores, a chegada de Schneider faz parte de um plano maior.

"É uma reconfiguração. Enquanto o Maurício se concentra na execução e na escala, eu sigo focado em desenvolver novas soluções e testar o que pode virar o próximo negócio da Aegro", diz Dusso, que agora ocupa o cargo de Chief Strategy and Innovation Officer (CSIO).

Pedro Dusso, fundador da Aegro: foco em novas tecnologias para o agro (Divulgação/Divulgação)

A virada do modelo 100% digital

Com 120 pessoas na equipe e cerca de 4,5 milhões de hectares sob gestão paga (e outros 5 milhões na modalidade freemium), a Aegro tem presença nacional.

O cliente típico da empresa é o produtor de soja e cereais com área entre 500 e 2.500 hectares.

Um dos principais produtos é o plano premium, que integra dados agronômicos e financeiros e gera relatórios completos de forma automatizada.

Ao longo dos anos, a empresa ganhou tração com uma estratégia 100% digital, mas esse modelo chegou ao limite.

A próxima etapa será baseada em uma distribuição híbrida, com parcerias locais — como revendas de insumos, concessionárias de máquinas e até contadores que atendem o setor.

A ideia é facilitar a entrada do produtor no sistema, diminuindo o atrito. “Muitos agricultores estão online, mas não consomem o conteúdo digital como blog ou vídeo tutorial. Eles precisam de alguém ali, do lado, para colocar o sistema para rodar”, diz Dusso.

A mudança de estratégia passa também por novas tecnologias para a entrada de dados. Um dos focos de desenvolvimento é o uso de inteligência artificial para permitir que o agricultor envie informações via WhatsApp, com voz ou foto.

“A escassez de mão de obra é um dos principais entraves da gestão rural. Nossa proposta é adaptar a tecnologia ao jeito que o produtor já usa no dia a dia”, diz Schneider.

Um histórico que começa em uma planilha

A Aegro nasceu a partir de um trabalho freelancer, quando os fundadores conheceram um agrônomo que usava planilhas para organizar a rotina dos clientes.

A percepção de que propriedades parecidas podem ter resultados muito diferentes, dependendo da gestão, chamou atenção.

"O produtor que fazia gestão colhia mais e ganhava melhor", diz Dusso.

A primeira versão da ferramenta era simples: o agrônomo planejava a lavoura e o produtor recebia os alertas no celular.

Com o tempo, os próprios usuários pediram funcionalidades ligadas à parte financeira. Hoje, essa integração entre o que acontece no campo e na planilha de custos é o principal diferencial da Aegro.

De olho em um crescimento de 30%

Com receita recorrente anual de 30 milhões de reais e crescimento de 20% em 2024, a meta da empresa para 2026 é crescer 30%.

Para isso, a empresa aposta na expansão do produto premium, na mudança no modelo de distribuição e no reforço da equipe de atendimento.

Além disso, há planos para desenvolver novos canais de venda com parceiros que já atuam no agro.

A ideia é estruturar microfranquias que ofereçam não só o software, mas também a implementação e o acompanhamento contínuo.

“Esse é um agro novo. O produtor está sendo pressionado de todos os lados: pelo clima, pelo custo e pela falta de previsibilidade. Para ele continuar competitivo, precisa fazer contas melhores e entender mais do negócio. Nosso papel é facilitar isso”, diz Schneider.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.