Empreendedores movimentam R$ 839 milhões com varejo online no terceiro trimestre

No dia 5 de outubro é comemorado o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas, também conhecido como Dia do Empreendedor. A data visa valorizar as companhias que hoje representam 30% do PIB brasileiro e que são responsáveis por cerca de 70% das contratações formais no país, de acordo com os dados do Caged.

O comércio online tem sido um grande propulsor para esses negócios. Apenas no terceiro trimestre de 2023, as PMEs movimentaram R$839 milhões com vendas digitais, valor 20% superior em comparação ao ano passado, de acordo com o levantamento da plataforma para criação de lojas virtuais Nuvemshop.

De julho a setembro, houve um aumento de 22% sobre o volume de pedidos online, passando de 2,7 milhões para 3,4 milhões.

Quais setores mais cresceram no 3º trimestre?

Os setores que mais faturaram no período foram:

Moda (R$ 297 milhões)

Saúde & Beleza (R$ 74 milhões)

Acessórios (R$ 57 milhões)

No entanto, Casa & Jardim (R$41,5 milhões) apresentou maior crescimento no período, com um aumento de 62% ante 2022, quando registrou R$25,5 milhões.

“Os resultados mostram que os micros, pequenos e médios empreendedores têm um papel muito importante na economia brasileira e que, apesar dos desafios, buscam estratégias criativas e inovadoras para destacarem suas marcas e venderem mais. Neste sentido, o comércio online tem sido um poderoso aliado para aumentar o faturamento desses negócios”, diz Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop.

Qual é o perfil do empreendedor do comércio online?

Um estudo realizado pela Nuvemshop aponta dados sobre o perfil dos empreendedores e como eles atuam no comércio online. A maioria começou a comercializar no ambiente virtual utilizando o Instagram (56%). Cerca de metade deles começaram vendendo pelo site próprio da sua marca (50,5%) e 46% iniciaram também pelo WhatsApp.

A pesquisa também mostra que os lojistas estão em diferentes fases da sua jornada empreendedora. Cerca de um terço deles tem a loja virtual há menos de um ano. Por outro lado, 25% dos empreendedores online já têm o e-commerce da sua marca há mais de 3 anos.

Segmentos

Em relação aos segmentos, Moda é o mais explorado pelas PMEs online, representando 30% dos negócios. Em seguida estão Acessórios (17%) e Casa & Decoração (10%). Além disso, o levantamento também indica os tipos de produtos vendidos online: 41,5% dos lojistas preferem trabalhar com revenda de produtos nacionais, enquanto 35% têm fabricação artesanal própria.

“Os micros e pequenos lojistas do varejo online precisam se diferenciar do mercado tradicional a fim de serem mais competitivos em relação aos grandes varejistas. Por isso, o investimento em produtos de fabricação própria e a ampliação de seus canais de comunicação são estratégias relevantes para trazer uma experiência única ao consumidor”, diz Natal.