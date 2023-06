Elon Musk ultrapassa Bernard Arnault e se torna a pessoa mais rica do mundo

Elon Musk está de volta ao posto de pessoa mais rica do mundo. Desde o final do ano passado, o fundador da Tesla e da SpaceX reveza com o Bernard Arnault, o magnata francês dono da Louis Vuitton, a liderança dos rankings dos bilionários. Agora, ele aparece na frente na lista da Bloomberg com uma fortuna avaliada em US$ 192 bilhões, US$ 5 bilhões a mais em relação ao empresário francês.

Nos primeiros cinco meses do ano, Musk acumula ganhos de US$ 55,3 bilhões - cerca de 277 bilhões de reais. Uma realidade bem diferente do que viveu no ano passado, quando registrou perdas que superaram os US$ 100 bilhões. O resultado contribuiu para que o empresário se tornasse a primeira pessoa a perder mais de US$ 200 bilhões, considerando o auge da sua fortuna em 2021, US$ 340 bilhões.

Os novos ventos são impulsionados pelas altas nas ações da Tesla, a principal origem da fortuna de Musk. Desde 3 de janeiro, os papéis da montadora avançaram mais de 90%. Logo no começo do ano, a montadora informou um recorde de vendas, tendo entregue mais de 1,31 milhão de veículos elétricos em 2022, e projetou que a montadora tem capacidade de produzir 2 milhões de veículos em 2023.

A mudança da estratégia da empresa, reduzindo o preços dos modelos dos automóveis para impulsionar as vendas, também animou os investidores. O modelo de negócio começou a ser implementado na China nos últimos meses de 2022, o segundo maior mercado da fabricante, e ganhou o mundo, avançando para os terrítórios dos Estados Unidos e da Europa.

No atual ambiente macroeconômico, vemos este ano como uma oportunidade única para a Tesla. Como muitas montadoras estão enfrentando desafios com a economia de unidade de seus programas de EV, pretendemos alavancar nossa posição como líder em preço", escreveu a companhia no relatório com os resultados do primeiro trimestre deste ano.

anunciado a construção de uma nova fábrica de baterias em Xangai, sua segunda unidade na cidade. A operação deve iniciar sua produção no segundo trimestre de 2024. No encontro com o chefe da chancelaria chinesa, Musk informou que pretende reforçar os laços com o país asiático. O mais recente movimento do bilionário foi a ida à China nesta semana, a primeira desde o início da pandemia de Covid-19. Em abril, a Tesla já tinha No encontro com o chefe da chancelaria chinesa, Musk informou que pretende reforçar os laços com o país asiático.

Como Elon Musk construiu o seu patrimônio

O bilionário começou a ganhar os seus primeiros milhões no século passado. Na década de 1990, vendeu a sua primeira empresa, a Zip2, por valor superior a US$ 300 milhões. Na sequência, lançou o sistema de pagamento online X.com que mais tarde se tornaria o PayPal. Em 2022, vendeu a plataforma para o eBay por US$ 1,5 bilhão.

No mesmo ano, pegou US$ 100 milhões da sua fortuna para criar a SpaceX, com a qual quer reduzir os custos da viagem espacial. A Tesla, a principal entre as suas companhias atualmente, nasceu um ano depois, em 2003.

Outra empresa relevante no portfolio do executivo é a The Boring Company, criada em 2016. Ela desenvolve tecnologia de túneis com a estratégia de que esses espaços serão usados no futuro para viabilizar viagens mais rápidas de carros elétricos, como os da Tesla. Recentemente, a companhia levantou US$ 675 milhões, com um valuation de US$ 5,7 bilhões.