Ele já fez R$ 300 milhões com 10 mil cursos e agora aposta em suplementos

A trajetória do empreendedor gaúcho Faustino Junior é um exemplo de como a gestão de um negócio pode levar alguém a caminhos inesperados. Quem acha que abrir um negócio é uma jornada previsível deve pensar duas vezes. Faustino, por exemplo, começou com uma carreira acadêmica e, hoje, é dono da Medflix, uma plataforma de streaming especializada em conteúdos médicos.

A Medflix funciona no modelo de assinatura, com planos a partir de 99 reais por mês, e oferece mais de 10 mil aulas online voltadas para a educação médica continuada, além de séries e filmes de interesse dos profissionais da saúde. A plataforma inclui produções como Patch Adams, estrelado por Robin Williams, um drama de 1998 que mistura humor e reflexão sobre a qualidade do atendimento médico.

Inspirado no modelo da Netflix, Faustino lançou a Medflix com o objetivo de reunir conteúdos educativos, séries e filmes em um único lugar. "A ideia foi criar algo como um Google da medicina", diz ele. "A Medflix tem sido uma ferramenta essencial para democratizar o acesso à educação médica no Brasil e em outros países da América Latina."

Desde 2010, quando a Medflix foi fundada, Faustino já atingiu a marca de 100 mil estudantes e profissionais formados em medicina, que buscam qualificação adicional. Em 2024, a Medflix deve faturar 20 milhões de reais, e, em quase 15 anos de operação, já acumulou 300 milhões de reais em receita.

O início de tudo

Antes de fundar a Medflix, Faustino tinha uma vida bem diferente. Começou dando aulas em cursos preparatórios para concursos em 2001. Cinco anos depois, graduou-se em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, onde obteve a melhor nota da instituição.

Iniciou sua carreira no ensino superior, lecionando em cursos de pós-graduação jurídica. Em seguida, se tornou um dos professores dos cursos online da LFG, uma das pioneiras do ensino a distância no Brasil, o que lhe trouxe reconhecimento em todo o país.

Foi em 2009, após a aprovação do novo código de ética médica, que Faustino identificou uma oportunidade: oferecer cursos online para médicos, área até então pouco explorada no Brasil. A Medflix nasceu a partir desse insight. Desde sua criação, a plataforma consolidou sua presença no Brasil e na América Latina, e agora Faustino foca na expansão para os Estados Unidos, onde abriu operações em Miami.

Expansão e novos desafios

Faustino acredita que o mercado de pós-graduação em saúde nos Estados Unidos, assim como o mercado brasileiro há dez anos, está subexplorado. "Estamos confiantes de que nossa expertise em cursos técnicos e continuados será bem recebida por lá", afirma.

Para adaptar seus conteúdos ao público americano, ele aposta na utilização de inteligência artificial para traduzir e personalizar os cursos, aproveitando uma tecnologia que pode facilitar a adaptação de material educacional de forma mais eficiente.

A dúvida, no entanto, está na capacidade de enfrentar um mercado altamente competitivo e consolidado. A Medflix terá de se diferenciar de plataformas já estabelecidas, além de superar os desafios culturais e de regulamentação nos Estados Unidos.

Aposta no mercado fitness

Além da educação, Faustino tem investido no mercado fitness, um campo em que sua abordagem também se mostra inovadora. Junto com Peter Jordan, fundador do canal Ei Nerd, Faustino criou a linha de suplementos Whey Nerd.

A ideia surgiu de uma conversa casual enquanto treinavam, motivada pela insatisfação com os sabores dos suplementos tradicionais no mercado. "Por que não criar um whey que fosse, além de saboroso, também algo que representasse o público nerd e geek?", diz.

A Whey Nerd não se limita a ser uma linha de suplementos: ela propõe um novo modelo de marketing de influenciadores. Faustino e Jordan criaram a primeira linha de suplementos própria de influenciadores, algo raro no setor.

"Nosso sistema de afiliação é muito mais robusto que o dos concorrentes", diz ele. Enquanto muitos pagam apenas 5% de comissão, a Whey Nerd oferece incentivos muito mais vantajosos para influenciadores de alto nível, que se tornam embaixadores da marca.

A marca, que já está disponível online, planeja uma expansão física para farmácias e mercados a partir de 2025. "O foco inicial é no mercado online, mas queremos ganhar presença física em todo o Brasil", explica Faustino, destacando que o mercado de suplementos continua crescendo, mas é muito competitivo, o que exige estratégias diferenciadas e bem executadas para se destacar.