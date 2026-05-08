Ele ignorou químicos e transformou um problema de saúde em um fenômeno de vendas de US$ 100 mi

Em 2005, ainda na faculdade de medicina, Lewensztain confrontou um dado sistêmico: a maioria da população falhava em consumir o mínimo recomendado de frutas.

Ao investigar as gôndolas dos supermercados, ele percebeu que a "solução" da indústria era baseada em purês, concentrados e açúcares adicionados. Sua resposta não foi uma prescrição médica, mas a criação de uma marca de snacks que desafia a complexidade química: a That’s it.

Com um MD (doutorado em medicina) e um MBA sob o braço, Lewensztain desenhou uma tese de "medicina preventiva em escala". O objetivo era claro: tornar o hábito saudável tão conveniente quanto o snack ultraprocessado.

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A estratégia de escala

Diferente de muitas startups de alimentação que queimam caixa para comprar espaço nas gôndolas, Lewensztain iniciou a That’s it. de forma orgânica em feiras locais (farmers markets) para validar o product-market fit. A validação foi rápida:

Parceria Âncora: A entrada precoce na Whole Foods validou a marca nacionalmente, abrindo portas para gigantes como Target, Starbucks e Costco.

Aceleração Pandêmica: Em 2020, o foco do consumidor em saúde preventiva gerou um ponto de inflexão que levou o faturamento anual a ultrapassar a marca de US$ 100 milhões .

Logística de Penetração: Hoje, a marca ocupa desde prateleiras do Walmart até voos da American Airlines, provando que a simplicidade tem apelo em todos os estratos de consumo.

Por que dizer "não" ao Venture Capital

Uma das decisões mais estratégicas de Lewensztain foi manter o controle acionário. Ao evitar o capital de risco tradicional (Venture Capital), ele garantiu que a missão da empresa não fosse diluída por metas de crescimento insustentáveis.

"Como não somos financiados por VCs, precisamos cuidar de cada centavo e reinvestir nos lugares certos para alimentar o crescimento", afirma o fundador.

Essa disciplina financeira permitiu à empresa inovar sem comprometer a lista de ingredientes (que varia entre um e cinco itens, algo raríssimo no setor).

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