Ele fez seu primeiro milhão doando pizzas: 'zero repercussão negativa'

Como transformar US$15 mil em US$1 milhão? Bem... Compre muitas pizzas!

Foi assim que Matthew Parkhurst, co-fundador e CEO da Antimetal, uma startup de tecnologia, fez o primeiro milhão de sua empresa. A companhia estava pronta para escalar os negócios, e ele queria que seus potenciais clientes soubessem que sua organização sequer existia.

Sua ideia? Comprar almoço para eles

Numa quinta-feira qualquer, o CEO de 26 anos mandou mais de 1000 pizzas – feitas por pizzarias de bairro, localizadas em Nova York e São Francisco – em caixas ilustradas com o logo, nome e informações de contato da Antimetal.

Don’t order lunch yet! Antimetal is pivoting to a pizza shop We’ll be delivering 1,000+ pizzas to startups and VCs in SF & NYC pic.twitter.com/YsXi0U4C7e — Matt (@mprkhrst) April 4, 2024

Qualquer pizza que não fosse entregue – por qualquer motivo – era doada para o entregador, juntamente com uma gorjeta de 200 dólares.

O gasto para esse projeto – que incluiu as pizzas, caixas personalizadas e entregas – foi de 15 mil dólares, o que representava todo o orçamento para as campanhas de marketing de lançamento da startup.

Quem recebeu esse presente misterioso foram empresas de venture capital, potenciais clientes e até influenciadores do mundo da tecnologia.

E funcionou. Segundo Parkhurst, 75 dos presenteados viraram clientes da Antimetal, o que gerou uma renda anual de mais de US$1 milhão de renda líquida.

“É claro que o retorno sobre o investimento (ROI) foi insano,” comemorou Parkhurst. “Mas o mais legal foi que nós conseguimos ajudar essas lojas de bairro.”

Não mande emails, mande pizzas

Todos CEOs, investidores-anjo e influencers recebem centenas de emails todo mês. Rahul Sonwalkar, por exemplo, é executivo chefe de uma startup de análise de dados em São Francisco.

Ele diz lembrar vagamente de já ter recebido um email da Antimetal vendendo seus produtos, mas ignorou na hora.

Mas, do nada, uma pizza apareceu em seu escritório. Enquanto comia, ele pesquisou “Antimetal” no X (antigo Twitter) e descobriu que só se falava deles em São Francisco.

Sua empresa acabou por assinar o serviço mensal da Antimetal, que procura ineficiências na nuvem de seus clientes, e diz que vai continuar pagando para sempre.

“Essa campanha gerou literalmente zero publicidade negativa, o que é algo muito raro quando você faz algo dessa escala,” finalizou Parkhurst. “Geralmente, alguém sempre se irrita. Mas ninguém fica irritado com pizzas.”

