Ele fez R$ 17 no primeiro dia de vendas de hortaliças. Hoje, fatura mais de R$ 18 milhões

O empreendedor Alderlan Sampaio começou vender hortaliças muito cedo, um ofício que a família compartilhava há anos. Com 9 anos de idade, já andava pelas ruas cearenses anunciando alface, coentro, salsa, entre outras opções. Hoje, ele é o dono da empresa Campo Ouro Verde, especialista na comercialização de hortaliças em Fortaleza, região metropolitana da capital cearense e algumas cidades do Piauí.

No ano passado, a empresa faturou R$ 18 milhões. O negócio foi aberto em 2014 quando ele decidiu deixar de ser um funcionário do irmão, com negócio no mesmo ramo, e empreender por conta própria. Pegou uma bicicleta, comprou as hortaliças de produtores da região e no primeiro dia fez apenas R$ 17,00. Continuou.

Da bicicleta, mudou para uma moto, depois um carro e hoje tem uma frota com mais de 20 veículos. Em março passado, as vendas superaram o valor de R$ 1,7 milhão. Neste ano, a expectativa é de que o resultado avance mais de 40% e a Ouro Verde encerre os dozes meses com 26 milhões de reais.

Como funciona o negócio

A Campo Ouro Verde atua no meio da cadeia do mercado de hortaliças. Ela fecha acordo com os produtores rurais para a aquisição das verduras e legumes, faz o processo de higienização, embala e distribui, principalmente, para supermercados e restaurantes. Atualmente, são mais de 170 estabelecimentos.

Desde 2020, o negócio cresceu em ritmo acelerado. Ano a ano, tem registrado alta de 50%. Para expandir a operação em um setor altamente commoditizado, Sampaio procurou criar pontos de diferenciação em relação aos concorrentes.

Adotou a estratégia de trabalhar com produtores exclusivos e pagar um valor maior que o mercado para garantir que eles possam investir em melhores sementes e melhor manejo da terra

Desenvolveu um modelo logístico para garantir uma entrega rápida dos produtos. Como os produtos são altamente perecíveis, agilidade se torna um elemento crítico

Investimentos em ações de comunicação e marketing para agregar valor aos produtos. A empresa faz iniciativas com promotores de venda nas lojas, nutricionistas e até degustações de suco verde e detox para mostrar a diversidade de uso das hortaliças.

No portfolio, coloca à venda mais de 26 hortaliças, todas in natura. Entre elas, agrião comum, alecrim, alface americano, alho poró, boldo, cebolinha, cidreira, coentro, cebola, alho e quiabo. “A gente não vende nenhum processado, não é hábito no ceará ter processados”, afirma Sampaio.

Como a empresa quer seguir crescendo

O próximo passo na estratégia é adicionar mais verduras e legumes à cartela de ofertas e ir além dos produtos in natura. Nos próximos meses, começa a oferecer opções já embaladas, como pimenta de cheiro, quiabo e brócolis.

O teste será acompanhado por uma nova tecnologia a empresa desenvolveu em casa para ampliar a duração dos produtos nas prateleiras e geladeiras. Batizado de “Extendlife”, a substância natural funciona como uma película de proteção aos vegetais e para frutas.

Com a ação, ela reduz bolores, leveduras e bactérias láticas e contribui para prolongar o tempo de vida das hortaliças. A empresa patenteou a substância e agora espera a liberação da Anvisa para uso e comercialização.

Caso dê certo, será importante para os planos que a empresa tem de entrar na venda de frutas. Como o setor tem custos mais elevados e diferença no modelo de precificação, iniciar a operação oferecendo as frutas mais resistentes pode ser um diferencial e tanto.