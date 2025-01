Em 2018, Karen Robinovitz, em um momento de luto, encontrou alívio brincando com slime – um tipo de massinha mais viscosa muito popular entre crianças hoje em dia – na companhia da filha de uma amiga.

"Eu voltei a ter 7 anos por algumas horas," disse ela.

A experiência, que lhe trouxe alegria pela primeira vez em mais de um ano, foi a inspiração para um negócio fora da casinha (e extremamente lucrativo). Junto de sua amiga, Sara Schiller, Robinovitz transformou o slime em um case de marketing, criando o Sloomoo Institute, uma experiência imersiva que une diversão, nostalgia e branding emocional. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Venda experiências, não produtos

O Sloomoo Institute é uma espécie de parque de diversões infantil, mas que virou hit também entre os adultos. Movido à experiências sensoriais, o foco das fundadoras foi proporcionar algo único: não apenas vender slime, mas oferecer uma experiência interativa que trouxesse alegria e relaxamento.

Ao apostar nessa abordagem, o negócio rapidamente decolou. A primeira unidade, aberta em 2019 em Nova York, gerou filas que dobravam o quarteirão e esgotou 3.000 ingressos antes mesmo de abrir as portas. Foram US$ 1 milhão em bilhetes, só na pré-venda. Atualmente, o negócio fatura US$ 4.3 milhões por mês só com suas quatro unidades nos Estados Unidos.

Visitantes ganham uma "porção" de slime ao entrar nos parques e são convidados a arremessá-los na parede (CNBC/Reprodução)

Além disso, as fundadoras usaram estratégias de marketing de influência para criar buzz antes da inauguração. Influenciadores de diferentes nichos foram convidados para visitas exclusivas enquanto o espaço ainda estava em reforma. Esse movimento gerou expectativa e atraiu um público diversificado, que incluía famílias, jovens e até empresas interessadas em eventos corporativos.

Sobreviventes da pandemia

A inovação não parou por aí.

Durante a pandemia, quando as portas precisaram fechar, a dupla mostrou flexibilidade e criatividade ao migrar para o ambiente online, vendendo slime e oferecendo oficinas virtuais para crianças e grandes empresas como Google e Pfizer. Hoje, a venda de mercadoria diretamente ao consumidor traz cerca de US$ 300 mil por mês.

O sucesso do Sloomoo Institute mostra como o branding e a performance caminham lado a lado. A aposta em uma experiência emocional e multissensorial cria uma conexão genuína com os consumidores, algo que vai além do produto em si.

Segundo Leonardo Cirino, CMO da EXAME + Saint Paul, "as marcas mais fortes não vendem apenas produtos, mas também criam experiências e conexões emocionais com seus consumidores," explica. Tudo isso leva a um forte senso de comunidade, algo muito valorizado nos dias de hoje.

O exemplo do Sloomoo é um caso de sucesso para qualquer profissional interessado em marketing e branding. Mais do que vender um produto, trata-se de construir uma história e uma marca que realmente se conectam com as pessoas.

Um mercado promissor

Empresas estão buscando profissionais que saibam interpretar comportamentos, criar narrativas impactantes e encontrar caminhos inovadores para se destacar.

