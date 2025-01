Em transição de carreira? Conheça cargos de entrada que pagam até R$ 16 mil

O mercado financeiro abriga diversas oportunidades para profissionais com as mais diversas competências. Diferentemente de outros setores, a barreira de entrada é relativamente baixa, afinal, o dia a dia não se limita a compra e venda de ações; há vários tipos de empresa com alta demanda por funcionários. Além disso, quase nenhum cargo requer um diploma específico, o que é extremamente atraente para quem está em transição de carreira.

O Guia Salarial Robert Half, autoridade no ramo, elencou os principais tipos organização que mais procuram profissionais do mercado financeiro.