Dona da Puket e Imaginarium: segredo é integração de loja física e online

No Grupo Unico.co, detentor das marcas Imaginarium, Puket, Mind e Love Brands, a estratégia de integração de canais de venda e comunicação com o consumidor foi essencial para a sobrevivência dos negócios na pandemia.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

"Temos quase 500 operações em todo o Brasil. Em 2019 entendemos que não era possível trabalhar separadamente o online e offline. Assim, fizemos a mudança em um bom momento, e quando a pandemia chegou estávamos prontos com a integração de canais", diz Wellington Santos, presidente do Grupo Uni.Co, que criou uma diretora de omnicanalidade junto a um time que passou a desenvolver sites e soluções nos pontos de vendas físicos e digitais.

"A Puket, por exemplo, adquirida em 2018, tinha então um e-commerce terceirizado. Passamos meses entendendo em que ponto estava cada marca e como unir essa operação". A partir de 2020, a companhia passou a contar com um sistema que permite o consumidor comprar e trocar produtos na loja online ou em qualquer loja física, além de permitir que o franqueado mais próximo receba o pedido e realize a entrega a partir de uma venda no e-commerce.

Para assegurar o engajamento dos franqueados e a conveniência para a fidelização de clientes, o grupo decidiu utilizar a rede física para envio das mercadorias vendidas online. “À exceção de Biguaçu (SC), onde tem o centro de distribuição e São Paulo que tem um estoque completo, a forma mais rápida de entrega e um produto é saindo de uma de nossas 450 lojas", diz Simone Sancho, diretora de omnichannel e marketing digital. Segundo os executivos algumas lojas conseguiram vender até mais do que quando estavam com as portas abertas.

Na pandemia os vendedores também continuaram em contato com clientes em potencial a partir dos dados cadastrados nos ambientes digitais. Assim, foi possível oferecer produtos a partir do que o cliente já se interessava, buscando uma melhor experiência de compra. "Antes da pandemia, a empresa repassava 2% da receita dos canais digitais para os franqueados. Com a omnicanalidade, essa remuneração foi eliminada, uma vez que hoje 44% das vendas dos canais digitais são vendas de lojas físicas intermediadas pelo canal digital", afirma Sancho.

Os executivos perceberam ainda que parte dos produtos foram comprados para presentear. “A distância fez com que as pessoas enviassem presentes e escolhessem itens com valores consideráveis. Assim, o tíquete médio chega a aumentar até 40% e a recompra em 10%”, afirma Santos.

Resultados

Com o novo modelo de negócio o Grupo Uni.Co faturou 380 milhões de reais em 2020, queda de 30%, comparado com 2019. O tombo poderia ser maior visto que 60 milhões de reais veio do e-commerce, que cresceu 195%.

Apesar disso, os executivos da companhia estão confiantes com o fortalecimento dos canais de venda e esperam faturar 500 milhões de reais em 2021, sendo 75 milhões de reais pelo e-commerce por meio de inovações de produtos, expansão da base de lojas físicas e crescimento do digital, impulsionado pelo omnichannel.