Dona da Centauro compra plataforma de dança FitDance

O Grupo SBF, dono da varejista de artigos esportivos Centauro, anunciou hoje a compra da plataforma de dança FitDance, que tem mais de 10 bilhões de visualizações acumuladas na internet e mais de 1 milhão de aulas aplicadas em academias por ano.

Na visão do grupo SBF, a aquisição vai permitir criar novos pontos de contato com seu público, e estar mais presente na relação das pessoas com o esporte. A plataforma será a sexta unidade de negócio do grupo, que é dono da varejista Centauro, da distribuidora oficial da Nike no Brasil, Fisia, e mais três negócios.

Com a aquisição, a FitDance ganha maior capacidade de escala para o seu negócio e projetos em andamento. Haverá também a oportunidade de integração entre os negócios, por exemplo com o uso da estrutura de distribuição da varejista para os produtos associados à marca FitDance ou a criação de eventos em parceria com Centauro, Nike e X3M.

“A FitDance tem um conexão única com os praticantes, o que a torna o maior símbolo da modalidade hoje”, disse Gustavo Furtado, general manager da SBF Ventures, responsável pela condução do negócio, em comunicado divulgado ao mercado.

“Entrar para o grupo nos permitirá acelerar todos os nossos planos para a plataforma e continuar inovando na experiência do usuário no ambiente digital, com tecnologias como realidade virtual e NFTs, bem como ganhar escalabilidade e chegar cada vez mais próximo do nosso sonho de transformar a vida de 1 bilhão de pessoas por meio da dança”, Bruno Duarte, disse cofundador da marca.

Conheça a FitDance

Fundada em 2014 pelos irmãos Bruno e Fabio Duarte, FitDance é plataforma de dança com metodologia proprietária e presença no Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguai e Portugal e audiência em mais de 50 países. A cada trimestre, 30 milhões de pessoas diferentes assistem os conteúdos da plataforma, que conta com 10 mil instrutores formados.

A FitDance também atua com parceria com artistas nacionais e internacionais, como Katy Perry, Shawn Mendes, Lexa, Wesley Safadão, Luan Santana, Iza, entre outros.

A startup tem quatro pilares de atuação: FitDance Academy, plataforma de capacitação, profissionalização e licenciamento de aulas para quem quiser se tornar um instrutor; FitDance Plus+, app e plataforma de streaming voltada ao consumidor final; FitDance Style, linha de roupas exclusivas da marca; e FitDance Network, focado no desenvolvimento de projetos especiais com marcas como Coca-Cola, Rexona, Samsung, Itaú, iFood e Fiat, entre outras, com patrocínio e monetização.