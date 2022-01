Digitalização da economia faz vendas da SAP Brasil subir três digitos

Por trás da digitalização da economia que disparou nos últimos dois anos de crise pandêmica está uma cadeia de negócios que também foi alavancada. A fornecedora de softwares de gestão multinacional SAP é um dos exemplos.

Em 2021, no Brasil, o sistema de gestão em nuvem chamado ERP SAP S/4HANA Cloud teve um crescimento nas vendas de três dígitos na comparação com o ano anterior. No mundo, a receita desse software ultrapassou a marca de 1 bilhão de euros, chegando a 1,09 bilhão, um crescimento de 46%.

Além da oferta de ERP Cloud, outras áreas que apresentaram crescimento acima das previsões no Brasil incluem Digital Supply Chain (gestão de cadeia de suprimentos), SAP SuccessFactors (gestão de capital humano) e SAP Business Technology Platform (plataforma de inovação), todos com dois dígitos.

"Sentimos tais demandas de setores bastante tradicionais, como o agronegócio, até as startups nacionais de tecnologia. Independentemente do setor, as necessidades eram as mesmas: confiabilidade, escalabilidade, resiliência e profundo entendimento dos negócios em ambiente digital", explica Adriana Aroulho, presidente da SAP Brasil.

Entre os novos clientes estão grandes nomes como Petrobras, Suzano e Sulamérica. A Petrobras está acelerando a transformação digital também na sua gestão da sustentabilidade. Uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo trabalha com a solução SAP Environment, Health and Safety Management (EHS) para apoiar sua meta de reduzir as emissões totais em 25% e o uso de água em 50% até 2030.

Referência global no desenvolvimento de soluções a partir de fontes renováveis e líder mundial na produção de celulose de eucalipto, além de uma das maiores produtoras de papel da América Latina, a Suzano aprofunda sua parceria de longa data com a SAP ao adotar o SAP Concur.

A SulAmérica, maior seguradora independente do Brasil, investe em soluções SAP Human Experience Management para reduzir a rotatividade e melhorar a visibilidade da jornada dos 4.500 funcionários.

Na América Latina, a SAP fechou seu 26º trimestre consecutivo com crescimento na casa dos dois dígitos nas soluções em nuvem. Globalmente, a SAP alcançou o topo de sua perspectiva revisada de receita em cloud para 2021 e superou as expectativas em receita e lucro operacional relacionados à nuvem e a software. No ano, a receita de soluções em nuvem cresceu 17%, alcançando 9,4 bilhões de euros.

Na divulgação de resultados desta quinta-feira, a SAP também anunciou uma oferta para adquirir o controle majoritário na Taulia, empresa líder em soluções de gestão de capital de giro.