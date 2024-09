Dia do Cliente, dos Irmãos, do Sorvete: 6 datas comemorativas para faturar mais em setembro

Em setembro, o calendário oferece uma série de oportunidades para impulsionar as vendas e fortalecer o relacionamento com os clientes, aproveitando datas comemorativas que, muitas vezes, passam despercebidas. Ao longo do mês, comerciantes e empreendedores podem se beneficiar de diversas estratégias de marketing, desde promoções temáticas até campanhas de conscientização, tudo alinhado com as expectativas dos consumidores.

Semana da Pátria e Semana do Brasil

Na primeira semana de setembro, o Brasil comemora a "Semana da Pátria", nas expectativas do 7 de Setembro, data da independência do país. É um bom momento para trabalhar com produtos brasileiros e vendê-los em promoções para faturar mais. Nesta mesma época acontece a Semana do Brasil, uma data criada há cerca de cinco anos inspirada na Black Friday. É um bom momento para dar uma movimentada no estoque parado.

Dia da Amazônia

Na primeira semana do mês, também comemora-se o Dia da Amazônia. É no dia 5 de setembro. Use a data para fazer campanhas de preservação do bioma e para comercializar produtos sustentáveis e do norte do país.

Dia dos Irmãos

Que tal fazer uma promoção especial para quem comprar itens em dobro? É uma boa pedida para o Dia dos Irmãos, que também é comemorado em 5 de setembro.

Dia do Sexo

Essa é uma data bacana principalmente para quem trabalha com sex shop ou venda de produtos sensuais e eróticos. É comemorado em 6 de setembro.

Dia do Cliente

Assim como o Dia do Consumidor, comemorado no primeiro semestre do ano, o Dia do Cliente é uma boa data para estreitar relacionamento com o consumidor. Você pode aproveitar o dia para fazer postagens especiais nas redes sociais, mandar uma mensagem personalizada para os principais clientes e, por que não, vender mais. Use cupons de desconto, programas de fidelidade e comunicação direta para vender nesta data. É comemorado em 15 de setembro.

Dia do Sorvete

Data criada em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, o Dia do Sorvete é celebrado no dia 23 de setembro. A data coincide com o início da primavera no Hemisfério Sul, quando as temperaturas estão mais altas. Para o setor, é um dia importantíssimo para vender mais. Mas mesmo quem não trabalha com sorvete pode fazer uma ação especial na data.