Conheça a estratégia que empresas de sucesso adotam para ter lucro e boa reputação no mercado

Maiores chances de lucro e boa reputação no mercado. Não há executivo que diga que essa não é uma prioridade para sua empresa. Encontrar o caminho que leva para esse objetivo foi um desafio por muito tempo. No entanto, agora, uma estratégia desponta como a preferida das empresas de sucesso para conquistar melhores resultados: o ESG.

Quando o conceito apareceu pela primeira vez, poucos poderiam imaginar que essa se tornaria a prioridade número um para empresas do mundo todo. Mas rapidamente ficou claro que incluir o ESG nos negócios não apenas beneficia o meio ambiente e a sociedade, mas também é financeiramente vantajoso e pode atrelar uma reputação positiva às companhias.

Por tempo limitado: série gratuita da EXAME ensina como aplicar o ESG na sua empresa - e ainda alavancar seu lucro com práticas sustentáveis! Clique aqui e inscreva-se

Mas, afinal, como o ESG pode ser favorável para as empresas?

Em uma pesquisa realizada pela Infosys, 90% dos executivos entrevistados afirmaram que investir nas diretrizes ESG trouxe retornos financeiros positivos para suas organizações.

Outro estudo, dessa vez conduzido pela empresa de consultoria e auditoria EY, revela que investir em políticas sustentáveis aumenta o acesso a capital das empresas, seja por meio de investimentos tradicionais ou por meio de instrumentos financeiros específicos, como títulos verdes. O levantamento mostra, ainda, que 99% dos investidores utilizam divulgações ESG para decidir se investem ou não em uma empresa.

Além disso, organizações com cultura sustentável são vistas por investidores, clientes e colaboradores com mais confiança – o que fortalece a reputação delas no mercado. Essa é a conclusão de um estudo conduzido pela consultoria Russell Reynolds Associate, empresa mundial que atua na avaliação e desenvolvimento de lideranças.

Quer ser visto com mais credibilidade pelo mercado através da agenda ESG? Aprenda em série gratuita da EXAME. Clique aqui e faça sua inscrição

Transforme sua empresa em uma referência no ESG

Para executivos que desejam aprender como implementar o ESG em suas empresas, a EXAME desenvolveu a série ESG. Gratuito e online, o treinamento estreou nesta segunda-feira, 4, e é a oportunidade de ouro para empresários que desejam tornar suas empresas referências em ESG – e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

O conteúdo será apresentado pela própria diretora de ESG da EXAME, que acumula anos de experiência no setor e trabalha ativamente em parceria com empresas de diferentes segmentos para ajudá-las a avançar na agenda sustentável.

Conteúdo gratuito: implemente as práticas ESG em todos os níveis da empresa e ganhe muitos benefícios com isso! Clique aqui e faça sua inscrição

As aulas ficam disponíveis até 12 de dezembro e podem ser assistidas de qualquer lugar – basta ter conexão com internet. Para acompanhar, faça sua inscrição clicando aqui.

O que você vai aprender na série gratuita?

Como implementar ESG na sua empresa? A série vai mostrar um PLANO PRÁTICO para começar a incorporar as estratégias ESG aos negócios.

Quais indicadores e KPIs são indispensáveis? Descubra os indicadores mais relevantes para o seu setor – e saiba como aplicá-los.

Como medir o impacto nos stakeholders? Veja como medir os avanços das estratégias ESG e seu impacto no mercado e nos stakeholders.

Dê o primeiro passo agora: série gratuita da EXAME ensina como implementar o ESG na sua empresa; clique aqui para acompanhar

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME